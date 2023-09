Bílé mapy na kohoutcích, věčně suché ruce, šampon, co nepění a na omak vysušené prádlo. Na kávě nebo čaji máte nevzhledný povlak, vaření všeho je delší, než by být mělo, a voda z kohoutku nemá příliš dobrou chuť. To všechno může být známkou, že u vás teče tvrdá voda.

Tvrdá voda může způsobit celou řadu problémů. Častěji se to stává mimo velká města, ale záleží i na zdroji vody v konkrétní oblasti. Odněkud je voda zkrátka měkčí a z jiných zdrojů tvrdší. Prozradíme vám, kdy ji změkčovat, a kdy za ni být naopak vděční.

O tom, jak změkčit tvrdou vodu v domácnosti se dozvíte i z tohoto videa s názvem Mýty o vodě:

Jak tvrdá je vaše voda?

Že máte doma, na chatě nebo na chalupě tvrdou vodu, jste už nejspíš sami zjistili podle zmíněných stop. Zvlášť v domě nebo bytě, kde bydlíte trvale, ale možná budete chtít víc informací.

Jednoduché testovací proužky na tvrdost vody pak koupíte často v drogerii, hobbymarketu, případně objednáte na internetu. Pro určení tvrdosti vody se na něm obvykle odpočítává počet čtverečků se změněnou barvou.

Bílé mapy na vodovodních bateriích jsou součástí mnoha českých domácností.

Domácí test je užitečný, pokud chcete například změkčovat vodu používanou pro pračku či myčku nádobí, případně si nejste tvrdostí tak úplně jistí. Pokud byste chtěli znát podrobnější údaje o složení vody, je dobré nechat vzorek vody analyzovat. Počítejte ale s tím, že tuhle službu provádí celá řada firem, které se zároveň živí řešením problémů s tvrdou vodou.

Pokud nechcete do ničeho podobného investovat, případně se bojíte, že by vás někdo natlačil do nákladného a nevýhodného řešení, je lepší poslat vzorek do nezávislé laboratoře, případně se obrátit na místní vodohospodářský úřad, který vám poskytne informace o vodě ve vaší oblasti, včetně tvrdosti.

Domácím testem zjistíte, zda byste měli tvrdou vodu cíleně změkčovat.

Co říkají sloučeniny

Až rozbor přijde, měli byste si umět sami vyhodnotit, jak tvrdou vodu vlastně doma máte. A tomu pak přizpůsobit konkrétní opatření. Je to údaj, který označuje množství takzvaných kovů alkalických zemin ve vodě, především hořčíku a vápníku.

Konkrétní číslo se vyjadřuje v jednotkách milimolů na litr, tedy zkratkou mmol/l. Obsah těchto minerálních látek pak určuje, jaká voda vám doma teče z kohoutku. (Stupně tvrdosti najdete v tabulce dole na stránce.)

Aby toho nebylo málo, existují dva druhy tvrdosti. Tu přechodnou způsobuje obsah hydrogenuhličitanu vápenatého a vodu pomůže změkčit převaření nebo přidání kyseliny citronové. Trvale tvrdá voda obsahuje vyšší množství síranů, křemičitanů, dusičnanů či chloridů a změkčíte ji jedině chemicky.

Spotřebiče v ohrožení

Proč je vlastně tvrdá voda takový problém? O vlasech nebo kůži už víte, mapy jsou spíš estetický problém, ztuhlejší ručníky a prádlo leckomu nevadí. A pro zdraví může být dokonce přínosná, jak se dočtete v boxu. Největší škody ale tvrdá voda působí tam, kde to není vidět. Uvnitř rozvodů, tedy trubek, které vodu domů přivádějí i odvádějí, ale především uvnitř spotřebičů.

Vodní kámen se totiž postupně usazuje na všech kovových, ale částečně i plastových součástkách uvnitř pračky i myčky nádobí, stejně jako v rychlovarné konvici. Jednoduše všude, kam se voda nějakým způsobem dostává. Uvnitř pokrývá veškeré povrchy. Zhoršuje tak prostupnost hadiček i potrubí, usazuje se třeba na topných tělesech a tím zhoršuje jejich funkci a zvyšuje spotřebu energie. A větší zátěž postupně vede k nižší životnosti spotřebičů.

Vodní kámen umí na spotřebičích napáchat nevratné škody.

Jak vodu změkčit?

Záleží na tom, jak moc tvrdou vodu máte. Pokud je jen středně tvrdá, je lepší některé její účinky přetrpět a myslet na své zdraví. V takovém případě byste měli výrazně častěji dopřát spotřebičům čištění, které je zbaví vodního kamene. Pravidelně – v tomto případě klidně jednou za dva týdny – nechat v některém cyklu projít ocet. Případně jednou za tři měsíce použít speciální odstraňovač vodního kamene.

Pokud je ale voda tvrdá až velmi tvrdá, stojí za to zvážit celkové opatření. Tedy zařízení, které přímo cestou ze studny nebo vodovodu vodu čistí a změkčuje. Nejde ovšem o nijak levnou záležitost a měli byste přesně vědět, co od přístroje očekáváte.

V zásadě platí, že pokud máte dům napojený na vodovodní řád a podle rozborů odebíráte tvrdou vodu, tedy v rozmezí 2,51 až 3,75 mmol/l, mohli byste sice změkčováním vody prospět domácím spotřebičům, ale především byste vážně uškodili sobě. Dlouhodobé pití příliš měkké vody (méně než 2 mmol/l) totiž tělu vůbec neprospívá.

V takovém případě se vyplatí instalaci některé filtrační jednotky zvážit, ale použít ji jen na užitkovou vodu, případně vodu z kohoutku zkrátka nepít, či potřebné minerály a další látky doplňovat jinak.

Jiná situace nastává, jestliže berete vodu z vlastní studny. Ta může být dokonce velmi tvrdá, a navíc ještě obsahovat další složky, které se do běžné vodovodní sítě obvykle nedostanou. V tom případě se tedy filtrace, případně další chemická úprava, rozhodně vyplatí.

Chytrý filtr

Při výběru konkrétního zařízení se proto vyplatí promyslet, zda chcete řešit jen tvrdost vody, nebo investovat do složitějšího filtrační jednotky, která umí odstranit také další nečistoty. Je to ostatně řešení, které se obvykle pro studniční vodu, pokud ji chcete také pít, doporučuje.

Jako první stupeň čištění se vždy používá mechanický filtr. Zachytí písek, hlínu, rez a ostatní drobnosti, které by mohly poničit další části filtračního řetězce. Ve filtrech se nečistoty zachycují nejčastěji do polypropylenových vložek, ty je proto třeba pravidelně měnit. Obvykle jednou za několik měsíců, ale záleží na doporučení výrobce.

Následně se upravuje právě tvrdost vody. K tomuto účelu se používají speciální filtry – často v jedné patroně kombinované s vrstvami snižujícími množství železa a hořčíku. Samozřejmě je důležité, aby filtry vodu nezbavily minerálů zcela, musí tedy být nastavené tak, aby nechávaly ve vodě požadovaný poměr minerálů dle platné normy.

Mezi důležité součásti filtrace vody nakonec patří i dezinfekce. Odbourávání biologických činitelů, tedy možných bakterií obsažených ve vodě, se provádí především speciálními UV lampami, nebo dávkováním chlornanu sodného.

Vylepšení obsahu i chuti

V další fázi je možné například odstranit dusičnany, což bývá problém především studní blízko intenzivní zemědělské výroby – i když nedostatek srážek v minulých letech ukázal, jak výrazně se koncentrace zvyšují i kvůli nedostatečnému naředění podzemních vod. Vlivem geologických vlastností se tak můžete setkat i s kyselou vodou s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Ten se ve vodě mění na slabou kyselinu uhličitou a způsobuje korozi kovových částí.

Mimo úpravy přeměňující vodu na nezávadnou a pitnou je možné také vylepšovat chuť. Třeba díky následné filtraci s aktivním uhlím se může zbavit chloru a dalších chuťových i pachových vlastností.

Nebojte se rady

Až získáte základní představu o tom, co podle rozboru vody potřebujete, nebojte se přenechat další práci odborníkům. Nastavení filtračního řetězce není úplně jednoduché a mohlo by se stát, že neodborný zásah vodu třeba demineralizuje nebo zničí některý další stupeň filtračního řetězce.

Poradenských i vodohospodářských společností najdete na trhu celou řadu. Vybírejte nejen podle ceny, ale také podle ověřených referencí a možností servisu. Tak nešlápnete vedle a proplujete rovnou k čisté, zdravé a dobré vodě.

Stupně tvrdosti vody

Jako pitná je oficiálně schválená pouze voda do 3,5 mmol/l. Proto by voda z vodovodního řádu měla být vždy nanejvýš tvrdá. Pokud ale používáte vodu ze studny, počítejte s tím, že může být i velmi tvrdá.

mmol/l

méně než 0,7

0,7 – 1,25

1,26 – 2,5

2,51 – 3,75

více než 3,75

stupeň tvrdosti

velmi měkká

měkká

středně tvrdá

tvrdá

velmi tvrdá

Box

Špatná? Jak pro koho.

Většinou máme za to, že tvrdá voda škodí všem a všemu. Jenže to není tak docela pravda. Zatímco pračku i vlasy spolehlivě poničí, při vnitřním užívání má na lidské zdraví voda naopak blahodárné účinky. Ta, která lidskému tělu prospívá, by měla mít tvrdost v rozsahu 2–3,5 mmol/l. Odborníci se pak domnívají, že pokud by někdo dlouhodobě pil vodu tvrdší než 5 mmol/l, mohlo by to jeho zdraví poškodit. Neexistují ale studie, které by to s jistotou prokazovaly.

Ví se ale jistě, že tělu škodí pití vody měkčí než 2 mmol/l, a že se tyto problémy projevují už v řádu několika málo měsíců. Způsobuje neurologické problémy, může mít vliv na komplikace v těhotenství a taky stojí za vyšším rizikem infarktu i vysokého krevního tlaku.

Naopak popíjení tvrdší vody (která je jinak samozřejmě nezávadná), posiluje správnou funkci imunitního systému, snižuje krevní tlak, prospívá svalům a vyšší obsah vápníku a hořčíku zabraňuje tělu ve vstřebávání těžkých kovů. Právě proto je důležité případně v domácnosti změkčovat vodu jen spotřebičům, ale ne lidem.

Zářijové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroje: časopis Receptář, www.vakprerov.cz