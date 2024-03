Vzhled hraje v dnešní společnosti stále důležitější roli a mnoho žen se snaží najít takové účesy, které by jim pomohly opticky zúžit obličej a zakrýt případná kila navíc. Podívejte se tedy na ty, které vám toho pomohou docílit.

Každá žena touží po atraktivním vzhledu a vhodně zvolený účes může udělat zázraky. Pokud se potýkáte s pocitem, že máte nadbytečná kila nebo širší obličej, správně zvolený účes vám může pomoci. Zapomeňte na krátké účesy a dejte šanci delším vlasům, aby mohly efektivněji obklopovat vaši tvář a zakrýt případné nedostatky. V tomto článku se podíváme na několik účesových tipů, které vám pomohou opticky zhubnout a vytvořit štíhlejší siluetu obličeje.

Na video od Style Me Jenn o tom, jaké účesy jsou pro vás vhodné, když máte nějaké to kilo navíc, se podívejte na YouTube:

Správně zvolený účes vás může změnit k nepoznání

Správně zvolený účes s vámi udělá divy. Pokud se snažíte opticky zúžit svůj obličej, je důležité, aby délka vlasů byla minimálně pod bradou. Zatímco velmi krátké účesy mohou odhalit nedostatky jako je dvojitá brada nebo silnější krk, polodlouhé a dlouhé vlasy působí jako závěs, který opticky prodlužuje obličej a zakrývá případné nedostatky.

Výjimkou mezi krátkými účesy, které opticky zúží obličej, může být asymetrické mikádo, kde jsou v zadní části vlasy kratší a směrem dopředu se délka prodlužuje. Tento účes dodržuje pravidlo délky vlasů minimálně pod bradu a je skvělou volbou pro ženy s kulatým obličejem.

Dle profesionálů by střih měl mít užší formu a vyvarovat se objemu do stran. Doporučuje se spíše dodat objem na temeni hlavy než do stran a vyhnout se příliš krátkým vlasům na krku nebo příliš prostříhanému účesu. Mezi vhodné účesy pro silnější ženy patří sestříhané dlouhé vlasy.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Vlny by měly volit ženy s baculatým obličejem

Vsaďte na vlnky či melír, který prodlužuje obličej

Při foukání vlasů mějte na paměti, že je vhodné dodat objem hlavně v zadní části hlavy a na temeni. Vlnky jsou ideální volbou, která zjemní obličej a tupírování na temeni může opticky prodloužit tvář.

Zeštíhlující efekt může mít i melír, kdy vertikální proužky prodlužují obličej. Kontrastní odstín volte decentně, abyste dosáhli harmonického a přirozeného vzhledu.

Kamuflujte případné nedostatky pomocí natupírovaných vlasů, které mohou být staženy do drdolu nebo culíku. Tímto způsobem vytvoříte dojem bohatosti a objemu, zároveň opticky zmenšíte obličej. Přehoďte si cop přes rameno, abyste zakryla silnější krk, a nechte několik pramenů volně obklopovat tvář.

Opticky zúžit obličej a vytvořit štíhlejší siluetu může být snadnější, než si možná myslíte. Správně zvolený účes a střih vlasů umí zázraky a poskytnou vám vzhled, který vás bude naplňovat sebevědomím.

