Vejce jsou vzácný artikl nejen u nás. Když se naskytne dobrá příležitost na nákup za dobrou cenu, byla by škoda jí nevyužít. Jenže, co pak s tolika vejci? Zmrazit!

Naučte se mrazit vejce!

Vajíčka lze skladovat mnoha způsoby. Mimo lednici na kuchyňské lince vydrží podle teploty místnosti týden, dva i víc. V lednici možná měsíc. Kromě uskladnění v mrazáku můžete vejce také naložit do vodního skla nebo vápna. I když poslední způsoby protáhnou trvanlivost vajec až na jeden rok, nejlepší kvalitu si zachovají vejce mražená!

Zmražená vajíčka lze nejen dlouho skladovat, ale také je to nesmírně jednoduché, o čemž se můžete přesvědčit také v tomto YouTube příspěvku z kanálu Riverside Homestead Life.

Zdroj: Youtube

Co se zmraženými vejci?

Jak jste sami mohli vidět, zmrazit vejce dokáže opravdu každý. Rozklepnout do tvořítka na led nebo formy na muffiny, již zmražená vejce vyklepnout z formičky, vložit do sáčku a označit. Jednoduché! Co ale s takovými vejci?

Mražená vejce před použitím rozmrazte. Teoreticky vám může rozmrazování urychlit také program mikrovlnky k tomu určený. Nespoléhejte na něj ale stoprocentně. Někdy se začnou vejce po stranách již vařit. Rozmrazení na teplém místě v kuchyni by nemělo trvat dlouho, případě si několik vajec vytáhněte z mrazáku dopředu a nechte je pomalu rozmrazit v lednici přes noc.

Rozmrazená vejce můžete použít podle vašich představ. Jestli z nich připravíte dobrá míchaná vejce je otázkou. Nicméně zastánci této metody se dušují, že mražená vejce jsou stejně dobrá jako čerstvá a na přípravu výhradně vaječných pokrmů jsou ideální.

Měli byste také vědět, že mražením se může poškodit také soudržnost žloutku, a proto pro rozmrazení nebude možné dobře oddělit bílek, abyste z něj například vyšlehali sníh. Proto se hodí již před mražením žloutky oddělit a zmrazit společně několik žloutků a zvlášť bílky.

Zatímco samostatně mraženým bílkům se nic nestane, žloutky mírně hrudkovatí a mění svoji strukturu. Proto se doporučuje dochutit je špetkou soli. Ať už je použijete do pečení sladkých jídel nebo do něčeho jiného, takové malé množství soli připravovanému jídlu jistě neuškodí.

Je rozumné smažit ještě zmrzlá vejce?

Na internetu se můžete setkat s řadou doporučení i fotografiemi, jak následně vypadá vaření s takovými vejci. Často zde naleznete například rozpouštějící se zmrzlou kostku z vejce, která se už z jedené strany smaží na pánvičce. Patrně i toto je možné, ale rozhodně ne vhodné. A to z několika důvodů.

Příprava vajec je poměrně rychlá. Pokud budete smažit ještě zmrazené vejce výsledek může být nejen všelijaký, ale také zdravotně závadný. Pro vejce a pro kuřecí i jiné maso stále platí, že může být kontaminováno salmonelou, případně dalšími patogeny. Proto je třeba se vždy ujistit a platí to i v případě mražených vajec, že budou dostatečně tepelně zpracované.

Zdroje: profamilychef.com, blesk.cz, bydlenisnu.cz