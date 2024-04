close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 12. 4. 2024

Možná vám nechutnají, ale vonět by vám mohly? Kyselé citrony mají nezaměnitelné aroma, které není jen tak ledajaké. Právě pro jeho zvláštní vůni si jej dávají lidé především do ložnic. Tušíte, proč je to dobrý nápad?

Víte o někom, kdo si dává rozkrojený citron vedle postele? O tom, proč nechávat vedle lůžka rozkrojenou cibuli, jste si nejspíš něco četli a možná jste to i vyzkoušeli. Proč dělat něco takového s citronem? I oblíbené kyselé a na vitamin C bohaté citrusové ovoce má, co nabídnou, aniž byste se do jeho šťavnaté dužniny museli zakousnout. O tom, jak může rozkrojený citron v ložnici ovlivnit vaše zdraví vám něco napoví i tento příspěvek z YouTube kanálu Informational Health. Zdroj: Youtube Proč mít rozkrojený citron v ložnici? Vitamin C sice z citronu jen očicháním nenasajete, ale zdá se, že citron toho umí mnohem víc. Obsahuje rozhodně esenciální oleje, které jsou velmi aromatické a jak je známo, že ovlivňují naše pocity. Citronovou vůni si spojujeme především s čistotou a pocitem svěžesti, který je až relaxační a zklidňující, přitom však podporuje zostření smyslů a bystrost. Pocit takového uvolnění a zároveň koncentrace oceníte nejen v ložnici, ale také studovně či kanceláři. V případě citronu se mluví až o redukci stresu a úzkostných stavů, díky čemuž se vaše ložnice stane skutečně oázou klidu a bezpečným místem k odpočinku. To, že citronová vůně skutečně působí na mysl, bylo zatím prokázáno v roce 2016 nejen na myších, ale v jiné malé studii také na lidech. Rozkrojený citrus pomůže pomoci uvolnit dutiny a dýchací cesty, a to jak při běžném nachlazení a nemocech, tak i při astmatických obtížích. Díky tomu se vám bude v noci spát i dýchat lépe. Protože navíc působí antimikrobiálně, částečně také dýchaný vzduch pročišťuje. close info Shutterstock zoom_in Trpíte nevolností? Čichejte k citronu! Citronem proti nevolnosti! Citronová vůně, má ale také velmi praktické využití a pomáhá při nevolnosti po prohýřené noci, nevolnosti způsobené jízdou v dopravních prostředcích, ale zvedýbá žaludku a zvracení během prvního trimestru těhotenství. Přesvědčilo se o tom minimálně 100 těhotných žen, které se zůčastnily studie "Vliv citronové inhalační aromaterapie na těhotenskou nevolnost a zvracení: Dvojitě zaslepená, randomizovaná, kontrolovaná klinická studie", jejíž výsledky byly publikované v roce 2014. Nespoléhejte však na vůně podobné citronu, ale pouze opravdový rozkrojený citrus nebo esenciální oleje. Nenechte se zlákat různými náhražkami. Citlivějším osobám se může při přivonění k náhražkám dokonce udělat špatně. Související články close Zdraví Nikdy nechoďte spát s mokrými vlasy: Hrozí vám lupy, plísně a budete brzy plešatí video close Zdraví Skvrny na zubech už vás trápit nebudou: Stačí si vyplachovat ústa tímto olejem video Zdroje: healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov

