Stalo se to zase. Voda ze dřezu jen líně odtéká a z jeho útrob se line nepříjemný zápach. Nebude trvat dlouho a odpad se ucpe. Jak si s tím poradit, aniž byste ihned museli volat instalatéra? Máme pro vás jednoduchý tip, ale také pár zásad, díky kterým se takovému problému pro příště vyvarujete.

Ucpaný odpad rozhodně není důvodem k radosti, ale ani k zoufání. Pokud vás přepadají myšlenky na to, jak budete muset sifon rozebrat a další černé scénáře, přibrzděte. Nic z toho není potřeba. Vyčistit odpad nejen u dřezu, ale třeba i u umyvadla v koupelně a u vany není zase tak těžké, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Namísto krtka

Asi nejběžnější přípravek , který se vám vybaví k čistění, je krtek. Ten je sice účinný, ale také je to poměrně agresivní prostředek. Navíc není jeden z nejlevnějších. Než tedy poběžíte do drogerie, koukněte se předem do špajzu, jestli tam nenajdete pár osvědčených pomocníků, které s ucpaným odpadem rychle zatočí. Jak si namíchat účinnou směs a zbavit se problému během několika minut přírodní cestou? Podívejte se na video na YouTube kanál TOP zaujímavosti:

Trik se stahovací páskou

K mechanickému odstranění nečistot, než použijete sílu přírodního roztoku, můžete použít velmi účinný trik se stahovací páskou. Konkrétně této šikovné věcičky budete potřebovat dva kousky. Jednu podélně nastříhejte tak, aby na ní vznikly drážky, do kterých se budou nečistoty zachytávat. Z druhé vytvořte očko a provlékněte jej skrz první pásku tak, abyste za ono očko mohli nově vzniklý nástroj držet.

Tu část, na které jste udělali zástřihy je dobré ještě mírně zakroutit, aby se na pásce zachytilo co nejvíce nečistot. Jakmile je vše připraveno, zasuňte stahovací pásku do odpadu, mírně s ní zahýbejte a pomalu vytahujte. Na ní se zachytí mechanické nečistoty a přírodní uvolňovací roztok bude mít snazší cestu k lepšímu účinku.

Stahovací páska dokáže vyčistit ucpaný dřez za pár sekund.

Prevence je důležitá

Pokud vás ucpaný odpad trápí často, zřejmě se dopouštíte několika základních chyb. Při mytí nádobí a jiných věcí samozřejmě na dně dřezu ulpí ledasco, ovšem při správném postupu ani to nemusí vést k věčnému boji s ucpaným odpadem. Jednoduše proveďte několik preventivních opatření. Jednou za čas prolijte odpady vroucí vodou. Nečistoty se z trubek uvolní a nevytvoří se nános, který je zašpuntuje.

Používejte sítka. I když nevychytají všechny nečistoty, zachytí alespoň ty větší kusy, které bývají velmi problematické. Nesnažte se za každou cenu spláchnout nejrůznější drobečky a kousky masa. Ty patří do koše. Zapomeňte na vylévání tuku do odpadů. Pokud vám zbyl olej po smažení řízků z nedělního oběda, rozhodně jej nevylévejte do dřezu. Naopak jej slijte do plastové lahve a vyhoďte do kontejnerů k tomu určených. Čas od času můžete odpad také prolít naředěným octem.

