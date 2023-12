Na zprůchodnění odpadů existuje celá řada fíglů. Znáte nějaké? Víte, které běžné věci z domácnosti vám pomohou, když je dřez nebo umyvadlo ucpané, stojíte po kotníky ve vodě ve sprchové vaničce nebo neodtéká vana? Sáhněte do lékárničky a najděte aspirin! Zachrání vás nejen od bolesti hlavy.

Všemocný acylpyrin pomůže i v domácnosti

Aspirin čili český acylpyrin je běžný lék na bolest hlavy, sražení horečky i léčby zánětů. Někteří jej používají také pro snížení rizika srdečního infarktu, vzniku krevních sraženin a podobně. Nicméně je to obyčejný lék, který koupíte bez lékařského předpisu a v domácnostech je docela běžný. Kromě vašeho těla ale překvapivě léčí i problém se zašlým bílým oblečením nebo špinavou žehličkou. Dokonce si poradí i s neprůchodným odtokem!

Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu Stating The Obvious, kde vám poradí, jak použít aspirin, aby bylo vaše prádlo vždy krásně bílé.

Zdroj: Youtube

Ucpaný odtok: Pozor na vlasy i mastnotu

Problémy s odtékáním vody se samozřejmě mohou vyskytnout kdykoli během roku, nicméně svátky, kdy jsme nejen déle doma, ale také se hodně vaří a tím pádem i myje, jsou pro odpady zátěží. O to více, když se zbavujete mastnoty ze smažení ve dřezu. Tento zlozvyk by měl patřit mezi smrtelné hříchy!

Mastnota je jedním z největších problémů nejen pro vaše odpady, ale také pro vodohospodáře. Čištění mastnoty z odpadních vod je problém mechanický i hygienický. Tuky se ve vodě ztužují a nabalují na sebe další nečistoty, které zanášejí celý systém. Nějaký snadný způsob, jak se zbavit přepáleného tuku ale nemáme k dispozici. Vždy to chce alespoň trochu iniciativy z naší strany.

Pokud máte ve vaší blízkosti speciální kontejner na sběr olejů a tuků, pak budete mít se správnou likvidací tohoto odpadu nejméně práce. Další možností je PET lahve naplněné sebraným olejem či tuky odevzdat ve sběrném dvoře.

Preventivně můžete odpady také proplachovat horkou vodou s kapkou saponátu, což také částečně pomůže proti nabalování nečistot.

Obrovský problém představují také pevné překážky, z nichž nejpodlejší a nejnepříjemnější jsou dlouhé vlasy nebo zbytky potravin. I tento problém má však jednoduché řešení v podobně sítek. Dnes jsou navíc k dostání nejen plytká sítka, přes která voda hůře odtéká, ale také hluboká jemná sítka, která lze umístit do odpadů některých umyvadel či dřezů.

close info Shutterstock zoom_in Použijte tablety nebo je rozdrťte na prášek.

Co dělat, když se odpad stejně ucpe?

Rozhodně vám mohou pomoci chemikálie typu „krtek do odpadů“, které nejčastěji ve formě drobných krystalů nebo prášku jen nasypete do odtoku a spláchnete horkou vodou. Nicméně aspirin umí toto také. Jde defacto o karboxylovou kyselinu, respektive derivát kyseliny salicylové. Reakce je jen o něco málo pomalejší. Jak aspirin použít?

Dvě tablety aspirinu vtlačte do odpadu nebo je rozdrťte a nasypejte do něj. Vezměte jakýkoli ocet, který máte doma, odměřte dva šálky a vlijte je do odpadu. Velmi rychle dojde k reakci, která pomůže odstranit překážky v odtoku.

Zdroje: familyhandyman.com, adbz.cz