Máte problém s ucpaným odtokem ve dřezu? Nevolejte instalatéra. Stačí použít tento úžasný fígl s brčkem a během minuty bude váš odtok v původní kondici. Je to jednoduché, podívejte.

Tuto situaci asi každý dobře znáte. Holt někdy se to zkrátka stane. Přišli hosté na večeři, byli u vás do jedenácti večer, povinnost umýt a uklidit je jen na vás. Prostě jste unavení, na chvilku si při mytí nedáváte pozor. To se může stát úplně každému. Najednou zjistíte, že máte ucpaný odtok. Naštěstí nemusíte volat instalatéra ani souseda a můžete během minutky vše spravit sami.

Video návod, jak pomocí brčka spravit ucpaný odtok, najdete na Youtube kanále Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Stačí sehnat brčko

Spravit ucpaný odtok je velice jednoduché. Jediné, co potřebujete, je plastové brčko. Bohužel se momentálně moc neprodávají, protože pro životní prostředí nejsou zcela ideální. Na skládkách jim trvá něco přes 200 let než se kompletně rozloží a celkově i výrobou se dost ničí příroda. Tedy brčka jsou poměrně k nedostání, ale možná je již máte ještě z dávných let, kdy se normálně prodávaly. A pokud je nemáte a v České republice je neseženete, dají se objednat za pár korun například z Amazonu.

close info Profimedia zoom_in Plastová brčka jsou lehce obtížná k sehnání, ale dají se koupit on-line za pár korun, a díky nim spravíte ucpaný odpad raz dva.

Za minutku hotové

Nicméně, až budete mít brčko k dispozici, stačí udělat tento fígl. Jako první jej začněte diagonálně řezat. Přeložte každý řez a postupně střídejte strany. Do brčka můžete také udělat zářezy ve tvaru písmene „V“, pokud výsledkem budou zubaté hroty, které vyčnívají. Tyto malé okraje budete potřebovat. Zachytíte jimi totiž všechny vlasy a nečistoty ulpělé v odtoku. Nedělejte hroty příliš tenké, jinak nebudou dostatečně pevné, aby zachytily veškeré nečistoty. Po uříznutí jednoduše vložte brčko do odtokového otvoru. Kruťte s ním, dokud nezachytíte vlasy, nečistoty nebo cokoli, co ucpává vaše potrubí. Jemně zatáhněte nahoru, odstraňte veškeré nečistoty a opakujte proces, dokud nebudou vaše odtoky čisté a nebudou správně fungovat. Tento trik můžete použít, i když se vám ucpe odtok ve vaně, sprše a podobně.

