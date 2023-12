close info Andrey_Popov / Shutterstock.com

Stane se to ve chvíli, kdy to nejmíň čekáte a kdy se vám to ale vůbec nehodí. Tedy ne, že by se snad ucpaný odpad někdy někomu hodil, ale jsou chvíle, kdy opravdu není čas jej složitě čistit. A právě pro takové případy je tady jedna jednoduchá pomoc.

Čištění odpadu je jedna z nejnepříjemnějších činností v domácnosti. Kdo si nedá pozor na prevenci a občasné pročištění ještě před momentem překvapení, nemá potom moc nadějí na úspěch bez pořádného ušpinění. Ti, kdo ale znají účinky běžných surovin, které máme v kuchyni snad všichni a jsou stále po ruce, nemusí si vůbec zoufat. Bude totiž stačit citron, sůl a prostředek na mytí nádobí. Tato směs udělá všechnu tu nepříjemnou práci za nás. Není to nic pro radost, ale zvládnout se to dá. Jak vyčistit odpad svépomocí? Třeba podle rady na youtubovém kanálu Vidlák: Zdroj: Youtube Není to nic složitého S přípravou čistidla si hlavu příliš lámat nemusíme. Vezmeme půlku citronu, zbavíme jej slupky a semínek, rozkrojíme na několik menších dílků a hodíme do mixéru. Přidáme tolik vody, aby byl citron ponořený a rozmixujeme. Pak přidáme dvě polévkové lžíce kuchyňské soli a kapku přípravku na nádobí a znovu promixujeme. Tím je hotovo a můžeme se pustit do čištění. Snadné čištění Směs zkrátka nalijeme do výlevky a počkáme, až proteče dost hluboko na to, aby začala rozpouštět všechny usazené nečistoty, které brání plynulému odtoku vody. Po několika minutách už bude patrně stačit nalít do dřezu trochu horké vody, která dílo dokoná. close info shutterstock.com zoom_in Citron, sůl a prostředek na mytí nádobí. Tato směs udělá všechnu nepříjemnou práci za nás. Připravte se na horší časy Jak bylo uvedeno na začátku, takovéto nehody často přicházejí v ten nejnevhodnější moment a nemusí být dokonce ani čas na přípravu citronovo-solné směsi. I v takovou chvíli je ale možné jednoduché řešení, když si ji připravíme předem. Postup bude samozřejmě stejný, jako jsme již popisovali, jen po dokončení výroby nenalijeme čistidlo do dřezu nebo umyvadla, ale do tvořítek na led. Pak už stačí jen vše zamrazit a když bude hotovo, přesypeme kostičky do sáčku, v němž mohou čekat na svoji chvíli. Potom je bude stačit vyndat z mrazáku, položit do neodtékajícího zařízení a zalít pár kapkami horké vody. Starosti tak můžeme hodit za hlavu. Jde to i jinak Další snadno využitelnou metodou je použití jedlé sody a octa. Tentokrát nemusíme ani nic mixovat, zkrátka jednoduše nasypeme dvě až tři lžíce jedlé sody do odpadu a pro zvýšení účinnosti ji zalijeme octem. Reakci ve formě pěny uvidíme okamžitě, a jakmile zmizí vytvořená pěna, můžeme se ujistit, že všechno dopadlo tak, jak jsme si přáli. Odpad prolijeme horkou vodou a v případě, že se ještě její odtok zpomaluje, celý postup zopakujeme. V naprosté většině případů už ale druhá fáze nebude potřeba. Související články close Domov a bydlení Varná deska zůstane po téhle kúře čistá celý rok. Postříkejte ji roztokem ze dvou surovin video close Domov a bydlení Tlak ve sprše se okamžitě spraví. Pomocí tohoto snadného fíglu z ní dostanete maximum vody video Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.sanitino.cz, www.in-duro.cz

