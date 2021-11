Jak vyřešit ucpaný záchod bez zvonu: jedlou sodou a potravinovou fólií

Jen těžko byste hledali nepříjemnější práci, než je právě zprůchodnění ucpaného záchodu. Není divu, že lidé rádi sdílí triky, jak si s úklidem a údržbou domova poradit rychle a bez pomoci odborníka. Uvolněte ucpaný záchod jednoduše! Vyzkoušejte, který trik zabere.

I ucpaný záchod je tématem na sociálních sítích

Na zprůchodnění toalety mají tipy i uživatelé sociálních sítí, kde vznikl nespočet skupin, jejichž členové probírají, jak nejefektivněji, ekologicky i nejlevněji pečovat o domácnost. Každý si najde, o co má zájem, a skutečně mnohdy jde i o velmi neobvyklé způsoby, jak vyčistit či zprůchodnit toaletu.

Vždy je otázkou, čím je toaleta ucpaná a v jakém místě. Některé přípravky jsou prostě vhodnější než jiné, ale to předpokládám každý dokáže odhadnout podle situace. Stále platí, že byste do odpadu neměli vyhazovat zbytky jídel či drobné pevné předměty. Nikdy nepodceňujte tuky! Nejenže dokážou dobře zatvrdnout, ale v odpadu nakumulují i pevnější nečistoty.

Čistá a funkční toaleta je nutností v každém bytě. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Ocet a soda pročistí i ucpaný záchod

Ocet a soda jsou rozhodně klasickými prostředky využívanými k úklidu. Pokud se domníváte, že právě usazené nečistoty, případně mastnota, jsou důvodem ucpání, pak směle do toho.

Jedlá soda a jakýkoliv ocet jsou silnými čistidly, zvlášť když je zkombinujete. Zdroj: focal point / shutterstock

Na ucpaný záchod platí i horká voda a saponát

Dalším tipem je použití horké vody a saponátu. Pokud se domníváte, že by mohla keramická mísa prasknout, pak máte pravdu. Voda rozhodně nesmí být vroucí. I horká voda okolo padesáti stupňů Celsia si dokáže s usazeninami poradit. Použití saponátu ještě napomůže rozpouštění tuků a jiných usazenin. Horká voda také napomůže rozpuštění přílišného množství toaletního papíru.

Když není zvon, použijte na ucpaný záchod mop

Pokud nemáte dostatečně velký zvon, který by pomohl toaletu zprůchodnit, můžete vyzkoušet i použití klasického kulatého mopu. Trik spočívá v pevném obalení mopu igelitovým sáčkem nebo taškou. Takto chráněným mopem zkuste zprůchodnit odpad opakovaným rychlými pohyby nahoru a dolu.

Velké množství toaletního papíru je nejčastější příčinou ucpaného záchodu. Zdroj: dersigne / Shutterstock.com

Trik s fólií protáhne záchod jako velký zvon

Tipem číslo jedná se ale rozhodně stává trik s potravinovou folií. Doporučují jej dokonce i instalatéři a skutečně se zdá být jedním z velmi oblíbených způsobů, jak čistě a téměř bez práce odpad záchodu „prošťouchnout“. Zvedněte záchodové sedátko a toaletu obalte neprodyšně fólií. Pokud jste s těsností spokojeni, stačí už jen spláchnout. Tento způsob vlastně funguje stejně jako zvon. Spláchnutím vznikne podtlak, který pomůže překážku v odpadu posunout, a to většinou stačí k tomu, aby se odpadní trubka uvolnila a zprůchodnila.

