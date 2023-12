Jistě se u vás doma také vaří, peče a smaží o sto šest, a proto určitě dostává zabrat i vaše kuchyňské náčiní a plastová i dřevěná prkénka. Jak se jim věnovat? Vyčistěte je a napusťte olejem!

Prkénko jako ze žurnálu

Plastové prkénko je záludný materiál. Jak se jednou poškodí, poškrábe a zabarví od potravin, vyčistit jej není snadné a rozhodně to není činnost, které by se kdokoli chtěl významně věnovat. I dřevo samozřejmě krájením trpí, i když u něj tak nějak předpokládáme, že se bude opotřebovávat a stárnout. Jak na čištění a ošetření prkének? Nepotřebujete nic složitého a poradíte si i s běžnými surovinami, které máte doma. Vaše plastová i dřevěná prkénka budou nejen krásná a nová jako ze žurnálu, ale také po ošetření déle vydrží.

Truhlářství DUSPIVA na YouTube kanálu Marty Duspivové si pro vás připravilo tento krátký příspěvek, jak ošetřit dřevěná prkénka.

Zdroj: Youtube

Ošetřete dřevěná prkénka i vařečky

Nutno dodat, že natírání olejem a voskem není důležité jen pro dřevěná prkénka, ale i další pomůcky ze dřeva, které najdete v šuplících v kuchyni. Rozhodně můžete stejnými prostředky napustit také dřevěné vařečky a obracečky, ale také například dřevěné násady nožů. Máte-li mísy nebo podnosy ze dřeva, i ty je možné vyčistit a napustit. Stejně jako prkénka budou lépe čelit tekutinám i špíně, nebudou tolik trpět mytím a i zabarvení déle vydrží.

close info Shutterstock zoom_in Dřevo v kuchyni zasluhuje nejen dobré čištění, ale také napuštění olejem.

Čištění dřevěných a plastových prkének

Před natíráním olejem či voskem by mělo být veškeré dřevo dobře vyčištěné. Pomůže vám s tím nejen kartáč a saponát, ale také například rozkrojený citron namočený řezem do soli. Sůl s kyselinami z citronu prkénko vydezinfikují, pomohou odstranit zabarvení, jak jen je to možné a jsou to navíc zcela přírodní prostředky. Když není citron, pomůže vám rozhodně také ocet nebo ocet smísený s peroxidem. Po čištění vždy prkénko opláchněte čistou vodou a nechejte pořádně vyschnout, než jej budete napouštět olejem.

Co se týče plastového prkénka, na to lze zmíněné čistící prostředky také použít, ale nejlepší výsledky bývají s jinou běžnou domácí surovinou. Tou je jedlá soda, případně kypřicí prášek, který sodu také obsahuje.

Sodu lze použít několika způsoby. Obyčejně se ředí vodou nebo octem, se kterým dramaticky zareaguje a vzniklé bubliny také pomáhají uvolnění a odstranění nečistot.

V případě použití vody i octa nezáleží na koncentraci. Chcete-li směs na prkénko stříkat, pak je třeba použít tekutiny víc, pro použití ve formě nestékající pasty je nutné přidat tekutiny jen trošku. V každém případě nechte sodu s vodou nebo octem na prkénku působit zhruba půl hodiny a následně dobře omyjte pod tekoucí vodou.

Zdroje: zena.aktualne.cz, bydlimechytre.cz