Chcete domů po dlouhé zimě pustit jaro a jeho osvěžující energii? Začněte v ložnici! Máme pro vás tipy, jak zvládnete její dokonalý úklid, a to i bez namáhavé práce.

Jaro je ideální dobou na pročištění a zútulnění domova. Nemusí se však jednat o úporný jarní úklid, který vás ve výsledku jen vyčerpá. Zkuste tuto činnost provést v klidu, s hravostí, a hlavně si ji usnadněte. Máme pro vás hned několik osvědčených tipů, jak toho snadno dosáhnout. V čistém a zdravém interiéru se vám bude žít lépe a pohodlněji.

Jak na ekologický a ekonomický úklid? Podívejte se na YouTube video na kanálu Petra Broulíková | Mimi&já:

Zdroj: Youtube

Ložnice je místem odpočinku

Právě tato místnost je určena ke klidnému relaxování, kde byste měli nabrat po celém dni novou sílu. Pokud je však v ložnici chaos a nepořádek, moc to vašemu spánku ani zdraví neprospěje. Jak tedy účinně a s lehkostí při potřebném jarním úklidu postupovat?

close info Profimedia zoom_in Pokud se chcete vyhnout jedné ze základních chyb při úklidu, nepouštějte se do něj ve velkém a v krátkém časovém úklidu.

Ulízejte postupně

Pokud se chcete vyhnout jedné ze základních chyb při úklidu, nepouštějte se do něj ve velkém a v krátkém časovém úklidu. Většinou to skončí zbytečným vyčerpáním a pracemi nedotáhnutými do uspokojivého detailu. Raději si naplánujte úklid ložnice po chvilkách na několik dní.

Šatník a šuplata

Nejprve uspořádejte obsah skříní a prádelníků, občas to dá pěkně zabrat a možná zjistíte, kolik máte doma nepotřebných a obnošených věcí. Špinavé prádlo dejte do koše na praní a co nejvíce věcí pověste na ramínka. Budete mít o věcech větší přehled a ušetříte si práci se skládáním a následným žehlením.

Stůl i zásuvky

Pokud máte v ložnici nějaký stůl a zásuvky, neváhejte je v další etapě úklidu přebrat a přeorganizovat stejně jako svůj šatník. Pokud vám některé věci přijdou již nepotřebné, podarujte je nebo přeměňte v něco užitečného a originálnějšího.

Postarejte se o lůžko

Další činností, kterou byste na jaře neměli opomenout, je čištění celé postele. Začněte matracemi, kde se kromě prachu hromadí i škodlivé mikroorganismy a zbytky kůže, které jsou skvělou potravou pro roztoče. Celou matraci z obou stran pečlivě vyklepejte a vysajte. Můžete je otřít i vlhkým hadříkem s dezinfekčním prostředkem a nechat řádně oschnout. Stejně tak očistěte i rám postele a nakonec převlečte přikrývku i polštáře do nového povlečení.

close info Shutterstock.com / Photographee.eu zoom_in Další činností, kterou byste na jaře neměli opomenout, je čištění celé postele.

Pryč s prachem a voňavá podlaha

Nakonec v ložnici otřete veškeré police a další prostory od nánosů prachu, poté řádně vysajte a nakonec vytřete. Pokud dáte do kbelíku s vodou i kapku aviváže nebo esenciálního oleje, ovládne vaši ložnici i příjemné a svěží aroma.

Zdroje: www.express.co.uk, www.prospanek.cz, www.utulne.cz