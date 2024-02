Situace, která je bohužel známá asi každému. Za půl hodiny mají přijet hosté a vy musíte narychlo uklidit veškerý nepořádek ve vašem domově. Jak to tedy udělat tak, abyste to stihli? Podívejte.

Tuto situaci asi každý z vás minimálně párkrát v životě zažil. Uklízení už tak není nic příjemného, ale uklízení pod časovým stresem je ještě úplně jiný level. Jídlo máte přichystané, víno vychlazené, ale stejně máte pocit, že jste na něco zapomněli. A je to úklid. Samozřejmě je ještě možnost jídlo zabalit, strčit do lednice a jít na večeři do restaurace, ale to by vaše snaha přišla vniveč. Jak tedy do půl hodiny uklidit, aby si návštěva nestěžovala?

Youtube video s tipy na uklízení najdete na kanále Michaela De Martino:

Úklid za půl hodiny

Jako první je důležité základní pravidlo. Nedělat práci navíc. Nemusíte rychle uklízet celý byt, pouze ty místnosti, do kterých vaši hosté vstoupí. Proto se vůbec nemusíte starat, jestli jste si ráno ustlali postel, jestli mají děti uklizené hračky v pokoji, nebo jestli máte na terase prádlo. Většinou tam vaši hosté nezavítají. Proto raději upřete svou pozornost na místa, kde budou hosté trávit nejvíce času. To bude pravděpodobně kuchyně a obývací pokoj. Koupelna bude sloužit jen na umytí rukou a podobně, proto bude bohatě stačit, když jen srovnáte kosmetiku a lehce utřete prach. Toaleta zato musí být absolutně bez poskvrnky, proto ji pořádně vydrhněte, prach důkladně utřete, a když přidáte navíc vonnou svíčku, budou to jen body pro vás. Dalším trikem je, abyste upravili vaši předsíň tak, aby působila, že jsou hosté vítáni. Pokud tudíž máte kabáty skoro na všech věšácích, raději je vezměte a dejte k sobě do pokoje. Umyjte podlahu, aby se hostům na ponožky nenalepilo množství prachu a vyluxujte rohožku.

close info Profimedia zoom_in Abyste vašemu domovu dodali nádech, že jsou hosté vítaní, vyluxujte rohožku a připravte pro hosty místo na kabáty.

Obývací pokoj a kuchyň

Obývací pokoj bude nejdůležitější, jelikož tam hosté budou u stolu trávit nejvíce času. Proto velice rychle vezměte nějaký prázdný koš, kýbl nebo něco podobného a naházejte tam všechny věci, které by mohly překážet nebo by hostům mohly vadit. Poté je potřeba hezky připravit stůl, pořádně umýt skleničky a příbory. Ideální by bylo, aby nebyl prach na parapetu, ale umytý prach ze stolu a na podlaze je důležitější. Co se týče kuchyně, není potřeba ji nějak extrémně zkrášlovat. Je jasné, že se tam vařilo a hosté pochopí, když budete mít neumytou pánev. Spíše je důležitější, abyste měli pro hosty připravené dobře vychlazené víno, sklenice s vodou, a hlavně, aby jim chutnalo jídlo, které jste pro ně připravili.

