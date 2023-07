5 smrtelných hříchů při úklidu, které by profesionál nikdy neudělal. Podívejte

S jistotou můžeme říci, že úklid nepatří mezi nejoblíbenější činnosti, i když je potřeba jej provádět s železnou pravidelností. Možná vás to překvapí, ale i při úklidu domácnosti můžete napáchat chyby. Pojďte se podívat, jaké to jsou, abyste se jich mohli příště vyvarovat.

Uklízet se musí, i když opravdový pořádek ocení asi jen ženy, které v sobě mají uklízení zakódované. Na druhou stranu přijít do voňavého bytu, lehnout si večer do čerstvě povlečených peřin a užívat si chvilku, kdy kamkoliv se hnete, nešlápnete na dětskou hračku, je k nezaplacení. Navíc úklid není jen o přerovnávání věcí, ale o udržování čistoty, zbavování domova nebezpečných virů a bakterií. A možná budete překvapeni, ale i u tak samozřejmé činnosti, jako je úklid, se dají napáchat chyby, které mohou ohrozit vaše zdraví. Pojďte se podívat, které to jsou:

Zjednodušte si práci

Některé studie uvádí, že úklidu věnujeme téměř tři hodiny čistého času týdně. Někteří určitě ještě víc. Je to čas, který bychom mohli věnovat rozhodně příjemnějším činnostem. Naštěstí existují způsoby, jak si cídění domácnosti zjednodušit.

Zároveň postupujte při úklidu správně, aby byl efektivní a splnil účel. Ne vždy je totiž postup úklidu správný a můžete si připravit půdu dokonce i pro zdravotní komplikace.

Rizikový dřez

Snad nejčastějším nešvarem je používání houbiček na nádobí. Na houbičkách samozřejmě není nic špatného, pokud ovšem myjete plochu, nádobí i samotný dřez po syrovém mase, nejsou houbičky tou správnou volnou. Syrové maso, zejména drůbeží, může být zdrojem salmonely, která na houbičce ulpí, což si v ten moment ani neuvědomíte. Jakmile tu samou houbičku ihned ještě mokrou použijete na úklid ostatních ploch, bakterii si roznesete po celé kuchyni. Na takové mytí je lepší používat kartáč. Zároveň je dobré mít vždy po ruce dezinfekci a po uklízení plochu ještě vydezinfikovat a setřít jednorázovou papírovou utěrkou.

Manipulace se syrovým kuřetem je vždy riziková. Rozhodně byste jej neměli oplachovat pod tekoucí vodou a pracovní plochu řádně vyčistit, nejlépe dezinfekcí. Zdroj: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Nestřídáte prostředky

Často se pouštíte do zevrubného úklidu a vystačíte si se saponátem nebo octovým čističem? I to je chyba. Každý povrch vyžaduje trochu jinou péči. Pokud drhnete jarem i dřevěný nábytek a parkety, příliš mu neprospíváte. Naopak, dřevo rychleji zešedne a ztratí lesk. Nemusíte mít doma desítky čističů, není však od věci, pokud máte doma speciální povrchy, pořídit si čistič přímo na ně.

Neviditelná místa plná prachu

Nenechte se mýlit. I když se na něj zrovna nekoukáte, prach na skříních a horních deskách vysokých spotřebičů je a vesele se rozrůstá. Potíž je v tom, že v prachu se drží roztoči a jiní škůdci, kteří mohou negativně ovlivňovat vaše zdraví. Může dojít k propuknutí alergické reakce, či dokonce k astmatickému záchvatu. Proto byste se měli s železnou pravidelností zaměřit i na neviditelná místa. Jednak se vám budou při pravidelné péči lépe uklízet,s a za druhé předejdete zdravotním komplikacím.

Prach je třeba setřít i z pokojových rostlin. Zdroj: Jakub Ustrzycki / Shutterstock.com

Hromadění věcí

Další chybou, které se dopouštíme, je přílišné hromadění věcí, což nám úklid výrazně komplikuje. Jsme jimi zahlceni, nechce se nám do jejich třídění, při tom spousta z nich jsou jen lapače prachu, kterých se nechceme vzdát. Občas není od věci se zamyslet a vytřídit věci (i oděvy), které jste více jak rok nevytáhli ze skříně. Pokud jste je více jak rok nepoužili, zřejmě pro vás není nezbytně nutné je dál skladovat.

Nejen toaletu uklízejte odshora. Zdroj: Serhii Krot/Shutterstock.com

Uklízejte chytře

Úklid vždy začínejte nahoře a postupujte dolů. To znamená, že je lepší nejprve věci vytřídit, utřít prach a až teprve potom vyluxovat nebo vytřít. Ideálně obojí. To platí i v případě čištění toalety. Začínejte od víka, přes prkénko a mísu. Představte si, že byste postupovali naopak. To by byl akorát rychlý způsob, jak si všechny bakterie roznést po celé toaletě.

