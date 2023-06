Tyto chyby při úklidu kuchyně vám mohou způsobit zdravotní problémy. Děláte je?

Čistota je půl zdraví, o tom není pochyb. Někdy se ale může stát, že urputná snaha vycídit domácnost se mine účinkem a vy si spíš zaděláte na pořádné zdravotní potíže. Nevěříte? Pojďte se podívat na nejčastější chyby při úklidu a čištění kuchyně.

Kuchyň je místo, kde se pohybuje většina obyvatel domácnosti nejčastěji. I z toho důvodu je také místem, které podléhá nejčastějšímu generálnímu úklidu. Jenže i při zevrubném úklidu, nebo jen obyčejném vyklízení nádobí z myčky, se dá napáchat mnoho chyb, které pak zbytečně ohrožují vaše zdraví. Které to jsou a jak se jim vyvarovat?

Nadměrné používání bělidla

V domnění, že děláte pro čistou domácnost to nejlepší, používáte často bělidlo a nejlépe na velké plochy. Jenže tyto čisticí prostředky často obsahují chlór, jehož částice se pak uvolňují do vzduchu, který dýcháte. A chlór rozhodně nepatří k prvkům, které byste měli vdechovat - je pro náš organismus toxický. Navíc se nejedná o tak funkční dezinfekční prostředek, jak se může na první pohled zdát. Poradí si s povrchovými nečistotami, ovšem zárodky bakterií nevyhubí. Příště, až vám čisticí prostředek dojde, zkuste raději vsadit na bezpečnější přírodní variantu.

Na videu najdete pár tipů, jak si vyrobit účinné a zdravotně nezávadné pomocníky při úklidu domácnosti:

Ocet, jedlou sodu i obyčejný citron má doma takřka každý. Úklid a čištění je s nimi hračka. Navíc ušetříte své zdraví, rozhodně v porovnání s používáním chemických prostředků. Někteří totiž v domnění, že víc prostředků zajistí čistší domácnost, je různě kombinuje a to je špatně. Kombinováním různých druhů čističů se do vzduchu uvolňují chemické látky. Ty jsou v drtivé většině pro naše zdraví škodlivé. Zvlášť, když je přímo vdechujeme.

Nádobí z myčky vždy utřít

Stává se vám, že po ukončení mycího cyklu je nádobí z myčky ještě mokré? Vždy jej dosušte čistou utěrkou. Pokud jste doteď uklízeli nádobí ještě vlhké, mohli jste si zadělat na vážné zdravotní potíže. Na vlhkém nádobí se ve skříňkách mohou velmi lehce množit nebezpečné bakterie, které kontaminují jídlo a mohou způsobit i žaludeční potíže.

Nádobí z myčky vždy utřete do sucha. Zdroj: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Houbička jen na pár použití

Neuvěřitelným zdrojem nebezpečných bakterií je houbička na nádobí. Zní to divně, zvlášť, když je to prostředek, který vám má naopak pomoci udržet doma čistotu. Jenže na ní lehce ulpí zbytky potravy, nečistot ze dřezu a ty jsou dokonalou živnou půdou pro bakterie. Proto byste měli houbičku na nádobí pravidelně měnit, ideálně po týdnu používání, a pravidelně ji dezinfikovat v mikrovlnné troubě nebo ji dávat spolu s nádobím do myčky.

