Už jste někdy slyšeli, že pořádek je pro hlupáky a inteligent zvládá chaos? Úsměvná hláška je ale dobrá tak možná pro náctileté nebo ty, kteří nemusejí sdílet svůj nepořádek s dalšími členy domácnosti či kolegy v práci. Osvojte si metodu organizovaného chaosu a neprohloupíte.

Úklid metodou organizovaného chaosu čili 6/10

Domácnost sice nemusí být nutně výkladní skříní, kde se všechno leskne a blyští, ale přiznejme si, že život v uklizeném domově je významně příjemnější pro všechny zúčastněné.

V čem často spočívá problém? Ne všichni se umíme v domácnosti pohybovat tak, by za námi stále nezůstávala rozdělaná práce, neuklizené předměty i špína. Navíc se dnes také významně častěji mluví o tom, že nejde jen o to, jak nás v dětství rodiče vycepovali, ale také o naše duševní rozpoložení včetně ADHD či jak vypjaté je naše pracovní nasazení a či naopak péče o početnou rodinu.

Je čas tento chaos zorganizovat. I těm, kteří zvládají péči o všechno, se může hodit rozpis 6/10, který vás postrčí k investici času do právě toho úklidu, který je třeba. Nejde o nic jiného než o seznam prací, které byste měli zvládnout denně, týdně, měsíčně či každé čtvrtletí.

Samozřejmě, že nároky každé domácnosti se mohou mírně lišit, ale nikdo netvrdí, že musíte na tomto systému ustrnout. Začněte ale tím, že jej budete následovat a poctivě odškrtávat každou provedenou činnost. Už to je pro některé velmi příjemná představa!

Metodu organizovaného chaosu čili „úklidovou metodu 6/10“ vám v rychlosti představí také tento příspěvek z YouTube kanálu Home Made Simple.

Co je nutné dělat denně podle metody 6/10?

To, co nejvíc hoří, je prostě třeba dělat denně. Už to, že si to jasně stanovíte, může pomoci v organizaci a ulehčí vám život.

Každý jedenn den musíte udělat toto:

Ustelte postele. To je dobrý start a zvládnou jej dobře i větší děti. Umyjte nádobí. Nemáte-li myčku, zkuste mýt nádobí hned během přípravy jídel, po jídle, nejpozději však večer, než půjdete spát. Mít ráno uklizenou kuchyni je veliký rozdíl. S partnerem se můžete domluvit, že jeden z vás bude vařit a druhý se postará o nádobí. Umyjte také dřez. To bude jen tečka za umytým nádobím, která vám nezabere ani minutku. Utřete kuchyňskou linku. I to je otázka několika vteřin, ale výsledek je skvělý. Nyní si uvědomíte, jak fajn je mít místo na všechno ve skříňkách. Zameťte nebo vyluxujte podlahy. S čistou podlahou působí uklizeně každý prostor. Se základním úklidem podlah vám pomůže i robot, ale nesmí se nikde poflakovat neuklizené předměty. Nechte vyprat prádlo. Někdo si nechává na praní víkendy nebo konkrétní den v týdnu, nicméně průběžné praní je časově výhodnější. Pokud se vám stává, že zapomínáte na pověšení prádla, nastavte si skončení praní na takovou dobu, kdy jste doma a spotřebič vás na sebe upozorní.

close info Shutterstock zoom_in Pokud ji používáte často, určitě bude také co čistit. Naučte se používat při ohřívání plastové víko.

10 prací na každý týden

Každý týden si udělejte čas na těchto několik domácích prací. Týkají se stále velmi frekventovaných míst, ale takových, které nemusíte opečovávat každý den.

Zbavte se zbytků v lednici a otřete ji Omyjte také sporák, tourbu a mikrovlnku Podívejte se do skříněk a zorganizujete obsah, který nevracíte vždy správně zpět, a to nejen v kuchyni, ale projděte celý byt. Porovnejte věci v koupelně a otřete zrcadlo, umyvadlo a toaletu Ujistěte se, že máte čisté odpady V celé domácnosti utřete prach Vyčistěte misky domácím mazlíčkům. Vyperte ložní prádlo Ukliďte interiér vašeho automobilu Umyjte podlahy

close info Torsak Thammachote / Shutterstock zoom_in V čisté posteli si skvěle odpočinete na další úklid!

4 domácí práce na každý měsíc

Těchto několik domácích prací stačí udělat jednou za měsíc. Objevují se zde i takové, které děláme často jen jednou ročně, až nás nepořádek k úklidu dožene. Na nic nečekejte, uklízejte průběžně, ať na úklidu v garáži nebo sklepě nemusíte strávit víkend.

Každý měsíc byste měli:

Vydrhnout sprchový kout nebo vanu. Ty je sice vhodné přetřít každý týden při porovnávání koupelny, ale zasluhují si větší úklid i naleštění baterií atd. V celé domácnosti pečlivě omýt veškeré používané spotřebiče. Uklidit garáž, sklep, prádelnu nebo jiné prostory, které používáte, ale nebydlíte v nich. Vyčistit hloubkově vaše auto

close info ORION PRODUCTION / Shutterstock zoom_in I auto je potřeba uklízet. Především, když jej používáte intenzivně a všichni.

6 x hloubkový úklid za každé čtvrtletí

Alespoň jednou za čtvrt roku pořádně vygruntujte. Obvykle si cídění do vysokého lesku necháváme na Vánoce a Velikonoce, proto najděte čas ještě jednou v létě a na podzim a budete mít domov jako klícku.

Je třeba udělat toto:

Umyjte dveře a vstup do bytu Umyjte okna, rámy a parapety Vyčistěte světla, ventilátory, případně klimatizaci Vyčistěte digestoř Omyjte nábytek Hloubkově vyčistěte zásuvky a skříňky

I když se může zdát, že nejde o nic víc než o obyčejné seznamy, není to tak docela pravda. Navigace v domácích pracích je pro mnohé složitá a takové či podobné seznamy najdete také jako součást mobilních aplikací, které pomohou zorientovat se ve všem, co je během dne třeba udělat a udržet vaši domácnost pěknou a příjemnou.

