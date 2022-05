16 míst a věcí, které snadno vyčistíte octem: Je účinnější než drahé chemikálie

Ocet zdaleka není jen na okurky. Při úklidu ho využijeme v celém domě i kolem něj.

Všestranný úklidový prostředek ukrývá spíž nebo komora skoro v každé domácnosti. Obyčejný lihový ocet zastane práci mnoha profesionálních prostředků. Samotný nebo jen s několika základními přísadami čistí, dezinfikuje a také bělí. Že mnohem méně zatěžuje přírodu než čističe z obchodu, je asi jasné skoro každému.

Čistý ocet

Neředěný kvasný ocet je při úklidu nejúčinnější a taky nejlevnější, skvěle například odstraňuje usazeniny. Jako jeho náhradu můžeme využít i jiné druhy octů, pokud ho zrovna nemáme po ruce. Neředěný by neměl přijít do kontaktu s přírodním kamenem a ničím, co obsahuje vápenec. Kyselina octová ho totiž narušuje a materiál se může začít drolit. Platí to pro kamenné desky, podlahy, stejně jako pro vápenné omítky a spáry. Čistý ocet neprospívá ani silikonu a může porušit také neušlechtilé kovy, stejně jako pochromované povrchy. V těchto případech bychom ho měli používat jen občas a vždy ho raději zředit.

Do záchodové mísy zanesené vodním kamenem nalijeme ocet, necháme asi hodinu stát a pak usazeniny vydrbeme kartáčem nebo pevnou záchodovou štětkou.

Typický pach starého nábytku (například z dlouho nepoužívaných místností) zmírníme, když do zásuvek a polic postavíme nádobky s propíchaným víčkem (například od čerstvého sýra) naplněné octem a necháme je v zavřeném prostoru stát přes noc. Druhý den ocet vylijeme a pomoci můžeme ještě tím, že vnitřní prostory pečlivě vytřeme octovou vodou a necháme, už otevřené, dobře uschnout.

Ocet vyčistí vodovodní baterie Zdroj: Shutterstock.com

Kohoutky a vodovodní baterie s minerálním nánosem obalíme utěrkou nebo hadříkem namočeným v octu. Necháme hodinu působit a pak nános vydrbeme starým kartáčkem na ruce nebo na zuby.

Skvrny od vodního kamene, které někdy zůstávají na sklenicích například po mytí v myčce, snadněji vyčistíme hadříkem namočeným do octa. Podobně vyčistíme i sprchovou hlavici. Stačí ocet nalít do sáčku, hlavici do něj ponořit a zavázat třeba gumičkou. Necháme odstát přes noc a druhý den trysky ještě vyčistíme od zbytků usazenin měkkým kartáčkem.

Zrezlé břity například nůžek polijeme octem, posypeme solí a pak třeme kouskem korku (například rozkrojenou zátkou), dokud rez nezmizí. Opláchneme a před uklizením pečlivě otřeme dosucha.

Obdobně očistíme i stříbro – stačí ho třít bavlněným hadříkem namočeným v octě a pak jiným hadříkem pečlivě osušit.

Skvrny od posypové soli z kožených a semišových bot otřeme papírovou kuchyňskou utěrkou namočenou v octu.

Do záchodové mísy zanesené vodním kamenem nalijeme ocet Zdroj: shutterstock.com

Octová voda

Zředěním ocet sice ztratí něco z původní síly, a vyžaduje proto o něco delší dobu působení, ale je také šetrnější k materiálům a možnosti jeho použití se díky tomu o něco rozšíří.

Skla a zrcadla dobře vyčistíme i vyleštíme octovou vodou smíchanou v poměru 1:1. Čistí se pak nejlépe hadříkem z mikrovlákna, který nenechává chloupky, nebo starými novinami.

Znečištěný koberec co nejdříve polijeme nebo poťupkáme směsí vody a octa, necháme 10 minut působit a pak co nejvíc dosucha vytřeme bavlněným hadrem nebo utěrkou.

Hračky, které si berou děti do vany, ponoříme na 10 minut do 2 litrů teplé vody smíchané s 50 ml octa. Pak je vydrbeme kartáčkem a necháme dobře uschnout. Ocet v tomto případě působí nejen jako čistič, ale také dezinfekce proti plísním, které se v neustále vlhkých hračkách snadno usazují.

Automatický kávovar vyčistíme a odvápníme tak, že zásobník naplníme octa a vody 1:1. Pak „uvaříme“ několik šálků kávy (bez kapsle nebo kávy) a necháme přístroj 1 hodinu stát. Nakonec propláchneme opět alespoň polovinou zásobníku čisté vody a kávovar můžeme začít běžně používat.

Zašlou a zašlapanou dřevěnou podlahu dobře vyčistíme směsí 7 l vody, 60 ml octa a 60 ml přírodního čističe na nádobí. Stačí vytřít jako obvykle a velká část špíny se pustí.

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

Jeho výroba je blesková a nenákladná, čistí rychle a v nádobce s rozprašovačem stejně snadno jako výrobek z drogerie. Dobře se hodí k vyčištění skvrn i odmaštění, ale pokud chceme, aby lépe přilnul k hladkým povrchům, jako je třeba kuchyňská pracovní deska nebo smaltovaný dřez, je lepší smíchat ho během aplikace s pár kapkami například prostředku na nádobí, který sníží povrchové napětí směsi a vylepší čisticí účinek.

500 ml vlažné vody

1 lžíce kyseliny citronové

2 lžíce octa

1 lžíce přírodního prostředku na mytí nádobí

10 kapek éterického oleje s příjemnou vůní (čajovník, eukalypt nebo například citron posílí dezinfekční účinky čističe)

Ve vodě rozpustíme kyselinu citronovou. Přímo do lahve na čistič nalijeme ocet, pak čistič na nádobí a nakonec i vodu s kyselinou. Přikápneme olej a dobře protřepeme. Čistič pak můžeme používat při běžném úklidu koupelny i kuchyně, jen bychom ho měli před každým použitím nejprve protřepat.

Octem vyčistíme celý vnitřek vozu Zdroj: Shutterstock.com

Nejen na úklid

Proti plevelu. Nechtěnou zeleň postříkáme neředěným octem, a pokud do dvou dnů nezajde, postup můžeme ještě opakovat. →

Na mravence. V rozprašovači smícháme ocet s vodou 1:1 a postříkáme místa, kde se rádi procházejí – doma, stejně jako venku naterase nebo třeba ve sklepě. Zápach by je měl rychle odradit, stejně jako prý odrazuje klíšťata – proto se místo drahých obojků a přípravků doporučuje postříkat psí srst před odchodem do lesa směsí octa a vody 1:1 a pečlivě rukama vetřít.

Na bělení i zašlé barvy. Ocet dobře bělí a také oživuje barvu. Bílé nebo barevné prádlo (odděleně) se doporučuje namočit do směsi octa a vody 1 : 9 nejméně na 15 minut před praním, ale klidně i déle, účinek bude intenzivnější. Ocet pak může snižovat účinky tenzidů, proto bychom prádlo máčené v octě neměli prát pracím mýdlem. Máčet do něj se také nemají tkaniny živočišného původu, tedy vlna a pravé hedvábí, protože kyselina může poničit vlákna.

Do ucpaného odpadu. Přímo do odpadu nejprve nasypeme 4 lžíce krystalické sody, které zalijeme asi 500 ml octa. Necháme pár minut působit a pak propláchneme horkou vodou. (Poměr sody bychom neměli zvedat. Hezky sice pění, ale tvoří pak soli, které mohou odpad opět ucpat.)

Na interiér auta. Celý vnitřek vozu, včetně palubní desky, dveří a dalších plastových částí, můžeme vyčistit směsí octa s vodou (a případně pár kapkami éterického oleje) v poměru 1:4, nejlépe v nádobce s rozprašovačem. Octový čistič také pohlcuje zápach z plastových i dalších částí vozu, stačí ho nechat chvilku působit a pak setřít.

Zdroj: Časopis Receptář