Úklid je pro někoho terapie, pro jiného pořádná otrava. Pokud nepatříte mezi milovníky gruntování, tady je recept, jak udělat v bytě pořádek rychle a efektivně.

Pustit se do úklidu vyžaduje čas, odhodlání a také velké množství energie. To je ostatně důvod, proč se taková akce většinou plánuje dlouho a odnese to některý z víkendů. Výsledkem je pak sice poklizený byt, ale také totální vyčerpání uklízejících, kteří po takové fušce už nechtějí o ničem slyšet. Týká se to také vás? Úklid je vážně řehole. Odborníci radí ho ale příliš neoddalovat. Přesouváním povinností „na jindy“ se problémů nezbavíte. Naopak, postupně narostou. Nenechte tedy svůj příbytek divočit pod nánosy prachu, zbytečných věcí a nepořádku. Tady je způsob, jak se s tím poprat.

Začněte u maličkostí

Nečekejte na to, až budete mít čas na generální úklid. S gruntováním začněte u menších celků jako je třeba skříň, polička nebo šuplík. Když každý den poklidíte nějaký koutek nebo menší místečko, hned bude kus práce hotové. Tímto způsobem si ulehčíte pak větší úklid a nebudete z něj tak vyčerpaní.

Vytřiďte přebytečnou kosmetiku i léky.

Používejte metodu 4 krabic

Další věc, která vám bere (nejen při úklidu) energii, je přehršel věcí a zbytečností, které se všelijak povalují doma. Zkuste je zredukovat, pomůže vám v tom metoda čtyř krabic. Jak na to: Rozložte si čtyři krabice. Do jedné dávejte věci, které si chcete PONECHAT. Druhou krabici vymezte na předměty, které chcete DAROVAT/PRODAT, třetí prostornou krabici věnujte „krámům“, které vám už moc neslouží a chcete je vyhodit do koše. A čtvrtá krabice? Do ní můžete „syslit“ věci, které chcete někam přemístit, například na chalupu. Díky tomuto systému budete mít jasno, kam věci poputují, případně jestli si najdou nové majitele.

Vyzkoušejte metodu čtyř krabic. Úklid půjde jako po másle.

Mějte uklízecí strategii

Každý prostor si žádá specifickou uklízecí strategii. Tady je malá inspirace, jak si ulehčíte práci.

Očistěte zahradu, terasu či balkon

Uklidit tuto venkovní plochu dá také pořádně zabrat. Proto nejdříve očistěte zahradnické náčiní, gril, venkovní nábytek a případně sundejte všechny dekorace, které vám dělaly radost v létě. Nezapomeňte zkontrolovat také venkovní osvětlení. Vyčistěte svíidla a pokud je potřeba, vyměňte i žárovky.

Provzdušněte kuchyni

Kromě klasického úklidu (zametání, vytírání, utírání prachu) je potřeba probrat i staré zásoby. Zbavte se „historických kousků“, které vám zabírají místo ve špajzce. Vymyjte police octovou vodou a pak jídlo naaranžujte podle potřeby. Sypké a suché potraviny umístěte do uzavíratelných dóz, aby na ně nemohli moli. K lepší přehlednosti zásob vám poslouží i růžné košíčky a organizéry. Kousky, které podléhají rychlejší spotřebě, umístěte vždycky dopředu a spotřebujte co nejdříve, případně je darujte do potravinové banky.

Ponechte si jenom takové nádobí, které používáte.

Protřiďte skříně

Máte skříně plné věcí, které nenosíte? Pak nejste sami. Při třídění oblečení si položte otázku: „Jak často to nosím?“ Pokud je frekvence nošení malá, darujte svršek charitativním organizacím (Charita, Červený kříž, Sue Ryder) nebo ho prostě vhoďte do textilního kontejneru.

Zbavte se starého nábytku

Pokud nechcete skříně, stůl či postel prodat, můžete ji poskytnout za odvoz.

