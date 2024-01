Prach poletuje v každé domácnosti, ať už se nám to líbí nebo ne. Časem se pak usazuje na nábytku a všech ostatních plochách a právě v tu chvíli s ním většinou začínáme bojovat. Jak na to, abychom touto nezáživnou činností netrávili víc času než kolik je nezbytně nutné?

Pravdou je, že prachu se zcela nezbavíme nikdy, leda bychom si pořídili speciálně utěsněnou laboratoř. V takovém prostředí ale dobrovolně nikdo žít nechce, a tak s každým otevřením okna nebo dveří do bytu vpustíme také částečky prachu. I když jsou velice lehké a déle než bychom předpokládali poletují vzduchem, nakonec si přece jen vyberou místo, kde se usadí. Tomu tak docela nezabráníme, ale můžeme tento problém přece jen trochu omezit.

V boji sprachem se můžete inspirovat také videem na youtubovém kanálu Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Máte čističku vzduchu?

Je logické, že čím méně prachu v domácnosti poletuje, tím méně se jej usadí na nábytku. Proto je velmi dobrou prevencí instalace čističky vzduchu v místnostech, kde je to možné a vhodné. Moderní přístroje jsou tiché, energeticky nepříliš náročné a udělají skvělou službu. Navíc vědomí, že celá rodina dýchá čistší vzduch, také není k zahození.

Správné utírání prachu je celkem věda

Ať už si čističku vzduchu pořídíte nebo ne, trocha prachu bude v bytě vždy. Proto se nyní soustřeďme na metody, jak mu jeho “návštěvu” co nejvíce znepříjemnit. Prvním a nejdůležitějším bodem tohoto boje je jeho účinné odstraňování prachovkou. Bez toho to zkrátka nepůjde. Jenomže i tento krok má svoje pravidla, která bychom měli dodržovat. Prach totiž chceme setřít a vynést ven, nikoliv jen rozvířit a nechat usednout na jiné místo. K co nejúčinnějšímu postupu proto vždy volíme raději vlhkou (nikoliv suchou) prachovku, a to z materiálu k tomuto účelu co nejvhodnějšího. Pokud nemáme speciální mikrovláknovou, můžeme využít třeba rozstříhanou starou flanelovou košili.

Obezřetnost je na místě

Při stírání prachu zbytečně nespěchejte, možná byste zdánlivě získali pár minut volného času, ale na druhou stranu prach, který se jen zvedne a neulpí na prachovce při rychlých pohybech, bude třeba uklidit znovu. Postupujte proto pečlivě a obezřetně, vyhněte se používání “oprašovadel” jako jsou péřové prachovky a podobně. Jakmile bude nábytek zbaven aktuální vrstvy prachu, přijde čas na prevenci, která by měla zajistit co nejdelší pauzy mezi nutnými zásahy.

Jednoduchý trik pomůže

Jedním ze základních momentů je důsledné ošetření dřevěných ploch. Mnozí z nás k tomu využívají přípravky na bázi olejů, ale to je bohužel základní problém, který nám práci rozhodně neulehčí. Mnohem výhodnější jsou vosky, které kromě jiného vyplní a zacelí mírné skuliny a povrch nábytku se sjednotí. Navíc takto ošetřené povrchy prach doslova odpuzují. Ideální je včelí vosk.

Použijte aviváž

Prach se na nábytku drží s pomocí statické elektřiny, podobně jako se lepí oblečení na punčochy. Můžeme proto v našem boji využít stejné prostředky, tedy například aviváž. Jak bylo uvedeno, vždy je lepší použít navlhčenou prachovku – a pokud do vody, v níž hadřík namáčíme, přidáme trochu aviváže, bude mít výsledek našeho snažení ještě dlouhodobější účinek. Stejně tak je samozřejmě možné využít speciální antistatické spreje pro domácnosti, ale je samozřejmé, že musíme počítat s finančním nákladem na jeho pořízení.

close info Profimedia zoom_in Nádherné spící kotě je také zdrojem prachu v bytě

Vysavač a péče o zvířecí srst

A nakonec: je třeba si uvědomit, že prach nesedá jen na nábytek, ale také na podlahy. Proto si místo koštěte raději pořiďte vysavač, a to i v případě, že jste se již vzdali veškerých koberců. Zametání prach jen zvedne do vzduchu a za chvíli můžeme pokračovat v našem úklidovém kolečku druhým dílem. To je opravdu zbytečné. Máte-li doma zvířata, pak je důležitá i pravidelná údržba jejich srsti vyčesáváním a u psů, kteří se chodí venčit, také otírání tlapek po návratu domů. Vždyť i my sami se přece přezujeme.

Prach tvoříme i my sami

Ať se ale snažíme sebevíc, prach se přece jen objeví. Možná leckoho překvapí informace, že si za jeho značnou část vlastně můžeme sami. Jde totiž kromě jiného také o mikročástečky odloupané odumřelé pokožky. Pustíte se tedy do boje s prachem ještě dříve, než první jarní sluníčko odhalí všechno, co je doposud tak trochu skryto v zimní šedi?

