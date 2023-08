Úklid: 9 škodlivých návyků, kterých byste se měli hodně rychle zbavit

Asi všichni se snažíme mít úklid co nejrychleji a nejsnadněji za sebou, a proto vymýšlíme různé způsoby, jak určité části uklízení obejít. Takový úklid však bývá velmi často neefektivní a pocit z čisté domácnosti není úplný. Odnaučte se některé zlozvyky a domov budete mít jako ze škatulky. Které to jsou nejčastěji?

Na první pohled se může zdát, že máte doma čisto, ale když se podíváte pozorněji, tak zjistíte, že odfláknuté uklízení zanechává stopy. Některých zlozvyků je těžké se zbavit, ale vězte, že s nimi si můžete přivodit i zdravotní potíže. Vyhraďte si pro uklízení čas, nikam nespěchejte a udělejte vše pořádně. Jen tak zajistíte svému domovu čistotu na delší dobu.

Podívejte se na video, jak za pár minut můžete mít uklizeno v kuchyni, jídelně, prádelně, a i v botníku:

Návod k čisticímu prostředku

Jakmile dojde na čisticí prostředky, zlozvyky se to jenom hemží. Používáte příliš mnoho saponátu, nepřečtete si pokyny k použití, čisticí prostředek je na dané čištění příliš agresivní nebo ho zkrátka špatně skladujete, což má na jeho účinnost také značný vliv. Návod na čisticí prostředek si před použitím pečlivě prostudujte a postupujte dle příbalového letáku.

Ne každý prostředek se hodí na všechno. Mastnotu se špatně zvoleným čisticím prostředkem lze odstranit jen těžko. Zdroj: 123RF

Zanesené a špinavé nástroje

Během uklízení celé domácnosti nezapomínejte ani na vyčištění pračky, průběžné vysypávání sáčku vysavače a důsledné ždímání špinavého mopu. Pokud budete mít tyto nástroje špinavé, nejenže s nimi nic nevyčistíte, ale bakterie a nečistoty ještě přibydou.

Hromadění papírového nepořádku

Při úklidu můžete narazit na spoustu časopisů, novin nebo školních projektů, u kterých míváte tendenci je dát na jednu hromadu, jelikož je to škoda vyhodit. Takového hromadění se ale vyvarujte. Obrázky namalované dětmi můžete pověsit na zeď, prošlé letáky a noviny vyhoďte do tříděného odpadu a časopisy můžete předat dál příbuzným nebo je odnést do domova důchodců, kde jistě udělají radost.

Používání jedné utěrky

Máte jednu dezinfekční utěrku na celou koupelnu? Zbavte se takového zlozvyku co nejdříve! V okolí záchodu je bakterií nespočet, a proto je důkladné uklízení opravdu nezbytné. Na čištění si vezměte čistou utěrku se saponátem nebo několik dezinfekčních ubrousků.

Nádobí ve dřezu

Před tím, než dáte špinavé nádobí do myčky, ho necháváte ve dřezu? Takový zlozvyk je velmi škodlivý, jelikož podporuje šíření bakterií i nežádoucího hmyzu ve vaší kuchyni. Pozor si dejte také na houbičku, kterou nádobí myjete. I o ni byste měli pravidelně pečovat a čistit ji pod tekoucí horkou vodou.

Špinavé nádobí dejte okamžitě do myčky nebo ho umyjte v ruce. Zdroj: Profimedia

Čištění neobvyklých míst

Pod úklidem domácnosti si mnoho lidí představí pouhé odstranění viditelného nepořádku. Většina tak zapomíná na ty nejdůležitější části domácnosti, na kterých je mnohdy víc bakterií, než si dokážete vůbec představit. Vydezinfikovat totiž vyžadují ještě světelné spínače, kliky od dveří či rukojeti skříní a lednice.

Každodenní stlaní postele

Pro někoho je to samozřejmost, pro jiného zase nutné zlo. Neustlaná postel působí na celkový dojem v ložnici velmi negativně. Pokud tedy chcete mít pořádek, neodflákněte tento jednoduchý krok, který zabere pouhou minutu. Ložní prádlo byste rovněž měli pravidelně prát, a to hlavně polštář, na kterém spíte každý den.

Ustlaná postel v ložnici je znakem čistoty a pořádku. Zdroj: 123RF

Prach jako první na řadě

Víte, kdy byste měli správně čistit prach? Velkou práci si usnadníte tím, že ho odstraníte hned jako první a až poté zametete nebo vysajete. Během čištění totiž může padat dolů na zem, a pokud už byste měli vytřeno, na čistou podlahu by se prach nalepil.

Vlhké ručníky rozvěste

Máte konečně uklizeno a už se chystáte jít si odpočinout? Nezapomeňte ještě rozvěsit vlhké hadry, které jste při úklidu používali. To samé platí i o roztáhnutí sprchových závěsů, když se vykoupete, nebo okamžité pověšení mokrých ručníků po osušení. Tyto zdánlivě neškodné zlozvyky mohou způsobit vznik plísní a vlhkosti jak v osuškách, tak i v celé koupelně.

Zdroje: thespruce.com, homeology.live, blesk.cz