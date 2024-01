Chcete mít koupelnu jako z alabastru a bez urputné námahy? Zkuste to jako populární herečka Veronika Arichteva a využijte její praktické úklidové triky.

Mít nablýskanou a čistou domácnost je snem každé správné hospodyně. Není však nutné trávit touto činností podstatnou část dne. Zkuste si zařídit koupelnu podle známé české herečky Veroniky Architevy, která vsadila na minimalismus, což jí péči o tuto místnost podstatně jednou pro vždy usnadnilo. A v čem tkví tajemství jejích úklidových triků?

Jak šikovně na úklid koupelny? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Doma i na cestách:

Zdroj: Youtube

V novém bytě jednodušeji

Vzhledem k tomu, že se Veronika Arichteva nedávno nastěhovala do nového bydliště, a to prostorného domu za Prahou, měla možnost zařídit si koupelnu nově. A protože nepatří k vyznavačkám dlouhého a zbytečného úklidu, šla na to prakticky. Snažila se koupelnu zařídit nejen s náležitým vkusem, ale i tak, aby v ní bylo co nejméně tzv. „vizuálního smogu“.

Upustila od barev

„Vždycky se mi líbily spíš neutrální světlý tóny, nic moc barevnýho, co upoutává pozornost, ale bála jsem se, že bych v tom neuměla žít,” prozradila na své instagramové sociální síti.

Tento jednoduchý styl jí však časem lehce narušil její syn Luka: „Barevný plastový nádech nám do koupelny dodal Luka, no. Ale aspoň na chvíli jsem si užila ten minimalismus, než jsem zabydlela i jeho.”

Žádné plné poličky

Koupelna je kromě jiného i častým semeništěm mnoha věcí, které není často kam odkládat. Snažte se mít v odkrytých poličkách, na vaně, ve sprše či na umyvadlech co nejméně těchto přípravků a předmětů. Bude se vám hned jednodušeji utírat prach i uklízet. Zároveň vždy ihned likvidujte prázdné obaly a nepoužívané zbytky kosmetických prostředků. Zbavíte se i vizuálního chaosu, který žádnému oku nijak nelahodí.

A tajemství triku při úklidu? Systematičnost!

Při samotném zařizování a rozmístění nutných prostředků přemýšlejte i vzhledem k praktickému úklidu. Domácnost by měla sloužit vám a nikdy byste se neměli stát jejím otrokem. A tomu vám pomůže systematický přístup. Nejprve v místnosti posbírejte vše, co stojí na policích či jinde venku do košíku, je to rychlejší než každý kousek při úklidu nadzvedávat.

Omyjte veškeré plochy

Následně omyjte všechny dostupné povrchy namočenou houbičkou a saponátem. Nechte vše chvíli působit a silně znečištěná místa můžete ošetřit octem.

close info Shutterstock zoom_in Na závěr vytřete podlahu.

Následuje podlaha

Mezitím sesbírejte vše z podlahy, tedy koberečky a předložky, koš se špinavým prádlem a vše ostatní, co by vám při úklidu překáželo. Následně podlahu důkladně vyluxujte, a to včetně všech spár a zákoutí, kam se dostává prach a nečistoty.

Velké finále

Nakonec opláchněte odmáčené plochy a otřete je dosucha. Potom se pusťte do údržby zrcadla a na závěr vytřete podlahu.

Zdroje: www.kafe.cz, www.news.sk