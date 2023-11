Uklízení je věc velmi nepříjemná. Ať už jsou techniky na vytírání jakkoliv inovativní, stále tomu cosi chybí. Ne každému je příjemný pach chemie v domácnosti. Ale napadlo vás někdy, že lžička koření to může spravit? Podívejte.

Asi každý znáte nepříjemnou povinnost vytírání podlahy. Ať už jsou ale prostředky pro vytírání jakkoliv inovativní, chemie, kterou používáte na dezinfekci podlahy, je pořád stejná. Co je však jisté, že její účinek netrvá dlouho, protože chemie se za pár okamžiků neutralizuje a všechny pachy domova se dostaví zpět. Na to pomáhá kupodivu jedno velmi oblíbené koření.

Jak vytírat se skořicí se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu Cleaning Motivation with KB:

Skořice

Skořice má aromatickou, silnou vůni, která se dokáže rozprostřít po celé místnosti. Na podzim a na zimu je obzvláště skvělá, protože je často spojována s vánočními svátky. Ptali jsme se odborníků, jestli je toto koření v domácnosti užitečné ještě v jiných ohledech, než pouze v kuchyni.

Když přidáte skořici do vody a smícháte s běžným prostředkem na vytírání, celý váš byt bude rázem vonět jako Vánoce.

Škůdci versus skořice

Společnost, která se zabývá hubením škůdců potvrdila, že množství skořice na to, aby bylo schopno vyhubit domácí škůdce, by bylo člověku nebezpečné. Zároveň proto však nemá jakýkoliv pach, který by je přitahoval. Skořice sice nevyhubí škůdce u vás doma, ale může pomoci vašim rostlinám. Přípravky na bázi skořicového oleje pomohou vašim rostlinám zbavit se například mšic, sviluškám nebo třásněnkám, které vysávají mízu z rostlin.

Skořice pomůže vašim rostlinám zbavit se mšic.

Spirituální spojení skořice a domova

Odborníci na spiritualitu a energický význam věcí ve vašem domově říkají, že skořice může být finančně přínosná. Prý umí nastolit hojnost a prosperitu. Skořice byla používána již ve starém Egyptě i Řecku, kde věřili, že má velice mocné energetické vlastnosti, které přitahují hojnost. Bylo to jedno z nejvzácnějších koření a platilo se za něj doslova životem. Skořice je také antiseptikum, takže odstraňuje veškerou blokaci a stagnaci držící váš domov, aby do něj mohla vstoupit hojnost. Ale u jakékoliv esoterické záležitosti je potřeba, abyste v tyto jevy měli víru. Pokud jste skeptičtí, což je samozřejmě v pořádku, skořice pro vás žádné blahodárné účinky mít nebude.

Skořice podle esoterických expertů přináší do domu hojnost.

Omamná vůně Vánoc

I když nevyhladí škůdce doma a nemusí mít spirituální účinky, jedno se skořici odepřít nedá. Její omamná vůně připomínající ducha Vánoc. Stačí jen přidat lžíci skořice do vody s prostředkem, který běžně využíváte k vytírání. Možná se vám vytvoří malé hrudky, ale pomocí mopu je snadno rozmícháte. Nyní už stačí jen vytřít podlahu v domě. Skořice vám krásně provoní obydlí a nemusíte se bát, že by na podlaze pak zůstala nějaká zrna. Ta se rozpustí ve vodě při míchání.

