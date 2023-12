close info Andrew Angelov

Tereza Pavcová 18. 12. 2023

Kdo čeká o svátcích hosty, chce nejspíš mít domov bez poskvrnky. Jenže, co když není dost času a na úklid se tak nějak zapomnělo? Udělejte prostě jen to, co je nejvíc vidět.

Do ruky vezměte maximálně vysavač a prachovku. A k nim krabici nebo velký prádelní koš. Když totiž máte na úklid jen pár minut, není čas na hrdinství. Důležité je jen to, co je vidět na první pohled. Zdroj: Youtube 1. Vítáme vás Čím začít? Jednoznačně předsíní nebo chodbou. Tudy hosti přijdou a tady je každý nepořádek nejspíš praští do očí. Srovnejte boty i kabáty, a především udělejte místo pro svršky těch, kdo přijdou. Seberte všechny odhozené svetry a čepice do koše a rychle zameťte nebo vyklepejte koberce – nejlépe ven, kde je nebudete muset zase znova zametat nebo vysávat. Jestli opravdu není zbytí, tak v chodbě vyluxujte. 2. Čistý stůl Zvlášť pokud zvete hosty na jídlo anebo máte kuchyni propojenou s obývacím pokojem, je potřeba tu trochu poklidit. Všechno špinavé nádobí nastrkejte do myčky nebo alespoň do dřezu a z pracovní plochy ukliďte všechno, co tam nemusí nutně být. Pak setřete z plochy drobky a stejně tak bleskově vyluxujte podlahu. 3. Kudy se chodí Vysavač si s sebou vezměte i všude tam, kde se budou hosté nejspíš pohybovat. Projeďte s ním všechny chodby, podlahu v koupelně a na záchodě a také obývací pokoj. Jestli bude někdo chodit kouřit na balkon nebo terasu, bleskově vysajte i tam. Pokud ho máte, vezměte si na tuhle práci ruční nebo bezdrátový vysavač, usnadníte si práci s přepínáním mezi zásuvkami. 4. Rychlovka v koupelně Pár minut věnujte koupelně. Jestli jich doma máte víc, tak jen té, kam půjdou hosté! Ze všeho nejdřív nalijte do záchodové mísy čistič a nechte ho působit. Mezitím přeleštěte zrcadlo, otřete všechny plochy a umyjte umyvadlo. Všechno otřete dosucha ručníkem na ruce, ten hoďte do prádla a vyměňte ho za čistý. Nakonec vydrbejte mísu a spláchněte. Připravte nové mýdlo, zkontrolujte, že je na záchodě dost toaletního papíru, a máte hotovo. close info New Africa zoom_in Pokud máte více koupelen, ukliďte jen tu, do které budou mít přístup hosté 5. Co sem nepatří Vraťte se k prádelnímu koši z předsíně a projděte s ním zbytek pokojů, kam nejspíš návštěva půjde. Posbírejte do něj všechno, co tam nepatří, od oblečení po poházené hračky a neuklizené knihy. Protože nejspíš nebudete mít čas je dát na jejich místa, položte koš někam, kde nebude na očích (třeba za postel v ložnici) a ukliďte jeho obsah druhý den. 6. Obývák jako ze škatulky Pokud máte čas, vysajte, klidně jen ručním vysavačem, křesla a pohovku. Rozhodně ale natřeste všechny polštáře a sedáky, polštáře pěkně vystavte (třeba přes skvrny, které jste nestihli vyčistit) a pak je uprostřed „zasekněte“ jako karatista – hranou dlaně. Dostanou dokonalé rohy, plnější prostředek a budou působit jako v luxusním hotelu. Pak ještě poskládejte všechny deky, nebo je jen odneste třeba do ložnice, teď asi nebudou potřeba. close info fizkes zoom_in Kdo čeká o svátcích hosty, chce nejspíš mít domov bez poskvrnky 7. Odprášeno Teď přišel čas pro prachovku. Nebo hadřík z mikrovlákna. Přejeďte s ním všechny viditelné plochy, které jste zatím neuklidili. Nevšímejte si míst, která neuvidí ani hosti, vynechte místnosti, kam nebudou chodit. Vy už se pak jen dojděte rychle převléknout do slavnostního a začněte se konečně těšit na návštěvu. Související články close Domov a bydlení Jak urychlit vánoční úklid: Díky tomuto plánu měly naše babičky chalupy jak ze škatulky video close Domov a bydlení Vánoční úklid kuchyně bude hračka. Stačí tato pomůcka za pár korun video close info časopis Receptář zoom_in Prosincové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji. Zdroj: časopis Receptář

