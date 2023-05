Namíchejte si univerzální citronový čistič za pár korun. Všechno máte doma

Váš domov může být čistý a vonět citronovou esencí, i když nebudete používat komerčně vyrobené čisticí prostředky pro domácnost. Výroba domácího univerzálního čističe je jednoduchá a stojí jen pár korun. Zkuste si ho také připravit.

Znovu objevené

Slova jako recyklace, udržitelnost, minimalismus, bio, ekologické, bezemisní, uhlíková stopa apod. se poslední dobou začaly vkrádat do našich domovů a životů čím dál víc.

Na internetu každou chvílí vyběhne text, jak můžeme prát bez koupeného pracího prostředku, že nejlepším přítelem naší domácnosti je jedlá soda, květiny hnojíme kávovou sedlinou, zázraky udělá banánová slupka. A co dokáže takový vylouhovaný pytlík čaje! Opouštíme chemické postřiky proti škůdcům, zahradní hnojivo si umíme vyrobit z kopřiv, cibulových slupek, kvasnic, mléka. Slimáky zaženeme vaječnými skořápkami! Pochvalujeme si, jak jsme na ten komerční svět chemických koktejlů vyzrály, myslíme si, jak jsme objevili „ameriku“.

Neobjevili! Jen se vracíme k moudrým radám a selskému rozumu našich prababiček a babiček. Všechna ta dnes moderní slova můžeme shrnout do jednoho. Šetrnost!

Buďme tedy šetrní

Většina z nás, i když výjimky se najdou, úklid domácnosti nebere jako hobby, ale jako nutnost. Už se vám také stalo, že jste nemohli pořádně zavřít přeplněnou skříňku, ve které skladujete čisticí prostředky? Reklamy nás nutí kupovat čističe jiné na kachličky, jiné na sanitu, na okna jsme koupili dva (nebo tři, už si nepamatujeme), k zaručenému lesku dojdeme jen s vylepšenou „formulí“ toho starého, který jsme ještě nespotřebovali. A co teprve čističe podlah! Tak těch máme několik.

Nahraďte různé čisticí prostředky jediným - univerzálním. Zdroj: Profimedia

Z mnoha udělat jeden

Jak si vyrobit univerzální čisticí prostředek? Marcela vám to v následujícím videu ukáže:

Než všechny nakoupené čisticí prostředky spotřebujeme, připravme si univerzální, který použijeme na keramické podlahy, kachličky, okna, sanitu, dřez, vyčistíme troubu, naleštíme zrcadla.

Návod na výrobu je jednoduchý. Budeme potřebovat kůru ze dvou citronů, ocet, líh a tea tree olej.

Nakrájenou citronovou kůru vložíme do šroubovací zavařovací sklenice a zalijeme do poloviny octem. Necháme tři měsíce louhovat. Po třech měsících přefiltrujeme přes plátno, aby v roztoku nebyly zbytky kůry, které by ucpaly rozprašovač. Do roztoku nalejeme asi jednoho malého panáka konzumního lihu a přikápneme deset kapek tea tree oleje. Na aplikaci používáme rozprašovač.

Vzhledem k tomu, že louhování citronové kůry v octě trvá docela dlouhou dobu, mějme na paměti, že s přípravou musíme začít dřív, než vypotřebujeme stávající čisticí prostředky.

S tímto čističem vám nezaručujeme, že vás uklízení začne bavit. Dokonce ani výměna všech kupovaných prostředků „na všechno“ za jeden domácí - univerzální - neznamená, že bezproblémově zavřete dvířka u skříňky na skladování čehokoli. Prázdné místo bude nejspíš rychle zaplněno.

Vy ale můžete mít příjemný pocit, že kromě čistého domova (nový čistič musíte přeci hned vyzkoušet) umíte šetřit, ať si pod tímto slovem, každý představuje, co chce. Věřte, že naše babičky to uměly!

