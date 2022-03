Úpravy v bytě: Jak si naplánovat postup prací, abyste si ušetřili práci i čas

Začít bychom měli tím, co nás trápí nejvíc. A také si dobře vybereme, s kým se do velké změny chceme pustit.

Když plánujeme, že se pustíme do větší rekonstrukce, tedy do změny více místností a rozsáhlejších projektů, asi se budeme obtížně rozhodovat, s čím začneme nejdříve a jak načasujeme další postup prací. Měli bychom začít se společnými prostory, jako jsou kuchyně nebo obývací pokoj, abychom je měli z krku? Nebo se raději nejprve zaměříme na ložnice a třeba komoru, abychom velké místnosti mohli používat co nejdéle? Záleží na tom, jak velký bude rozsah prací, ale rozhodující by mělo být i to, jestli se do změny pouštíme sami, případně s malou pomocí řemeslníků, nebo jestli jde o celkovou rekonstrukci, jejíž provedení nejspíš kompletně svěříme stavební firmě.

Co to bude znamenat

Vždyť jenom vymalujeme. Nebo jenom necháme vyměnit dveře. Změníme obklad v koupelně. Jenže i drobné změny nějakou dobu trvají, a navíc mívají tu ošklivou vlastnost, že se často objeví další věci, které by vlastně bylo dobré také udělat. Proto bychom předem měli počítat spíše s delší dobou, po kterou bude rekonstrukce probíhat. A zamyslíme se i nad tím, jak příjemné pro nás bude žít na probíhající stavbě. Týden to určitě zvládneme, ale pokud se práce protáhnou třeba na měsíc nebo dva? Měli bychom zvážit, zda se nechceme na tuto dobu přestěhovat například k dětem nebo na chalupu, případně alespoň částečně využít jiné ubytování. Krátkodobý pronájem bytu někde poblíž domova bývá dostupnější, než bychom si mysleli. Stačí trochu hledání na internetu nebo se zkusit pozeptat známých. Blízkost navíc znamená snazší kontrolu postupu prací i jednání s řemeslníky, pokud bude potřeba něco doladit.

Na vlastní pěst

Změny spíš kosmetického rázu, jako jsou nová výmalba, obklady nebo i položení podlahy, se možná rozhodneme zkusit vyřešit sami, případně jen s pár dohodnutými řemeslníky. Pak je vhodné celý projekt rozdělit na jednotlivé fáze, nejlépe podle místností. Zejména pokud jich plánujeme vylepšit více. Výmalba poloviny bytu totiž bude probíhat úplně jinak než celková, ale konkrétně omezená změna jednoho pokoje.

Začít bychom měli s místem, které má pro nás největší prioritu, což obvykle bývá kuchyně nebo koupelna. Navíc si tak zajistíme, že pokud nám během prací dojdou peníze nebo síly, bude hotové alespoň něco. Až bude hotová jedna místnost, je dobré pokračovat s přilehlými nebo navazujícími prostorami, tedy přejít například z kuchyně do jídelny, chodby a pak obývacího pokoje nebo směřovat ke koupelně a záchodu. Předejdeme tak i odbíhání od jedné činnosti k druhé a nesmyslného přesouvání do jiných místností, které ve výsledku jen zdržuje.

S podporou odborníků

Rozsáhlejší proměna, jako kompletní výměna bytového jádra, případně celková rekonstrukce včetně nových podlah, by si už měla vyžádat spolupráci se stavební firmou, a to se vším všudy. Ideálně tedy takzvaně na klíč. Ano, je samozřejmě pravda, že naši tatínkové, a nejspíš ještě i my před dvaceti nebo třiceti lety, jsme si tohle všechno zvládli udělat sami, a žádnou firmu nebylo potřeba volat. Jenže podobná spolupráce přináší řadu výhod.

Firmě stačí předat hotový projekt, pokud ho máme, případně ho nechat ve spolupráci s ní vypracovat, a nechat ji, aby se o zbytek kompletně postarala sama. Nemusíme jednat s každým řemeslníkem zvlášť, naopak máme zvoleného jednoho styčného důstojníka, obvykle stavbyvedoucího, s nímž řešíme jednotlivé úkony, postup prací i případné změny. Stavbyvedoucí hlídá, aby na sebe jednotlivé práce navazovaly, a zodpovídá také za dodržování termínů, které bychom ostatně měli mít smluvně domluvené, včetně případných sankcí za jejich nedodržení. Firma také dokáže zařídit projekt, často je ochotná pomoci s vyřizováním některých úředních záležitostí, pokud je to potřeba, případně dojedná i finální úklid. Samozřejmě že při letmém pohledu je spolupráce se stavební firmou finančně nákladnější. Musíme ale započítat také čas a energii, které bychom jinak rekonstrukci věnovali sami. Stejně jako přidružené náklady, například cenu dalšího měsíce podnájmu, pokud se práce protáhnou. A v neposlední řadě ceny materiálů i samotných prací, které bývají nižší, než pokud bychom si je sjednávali a nakupovali my.

Odkud kam

Už bylo řečeno, že je dobré začít místností, jejíž změna nás nejvíc trápí. Důležité je také naplánovat postup jednotlivých prací. Nejen z hlediska jejich návaznosti. Tady se vyplatí dodržovat takzvaný postup zevnitř ven a také shora dolů. Tedy začít tím, co je schované ve stěnách, stropu či podlaze, jako jsou podlahové topení nebo rozvody, a končit viditelnými povrchy, tedy výmalbou. Ta by ale zároveň měla předcházet podkládání podlah, protože je výš a shora se na nové podlahy čerstvá barva dostane raz dva.

Plánování bude složitější, pokud koordinujeme jednotlivé řemeslníky. Firma postup ohlídá, je ovšem podstatné, abychom měli předem přesně rozmyšlené, co všechno od ní budeme chtít. A předem také říct, jestliže například chceme přece jen na některé části projektu spolupracovat s vlastním řemeslníkem (pokud je to třeba příbuzný a nabídne nám lepší cenu). Všechny tyto přípravy a předchozí rozvahy jsou sice náročné, někdy nám mohou připadat zdlouhavé, můžeme mít i pocit, že jednáme o něčem, co je přece samozřejmé. Každý přesně naplánovaný detail nám ale ušetří pozdější domlouvání, starosti i čas. A ten se při rekonstrukci obvykle počítá dvojnásob.

ARCHITEKT NENÍ JEN PRO ZÁMOŽNÉ

Spolupráce s architektem se řadě z nás může napoprvé zdát ještě zbytečnější než spojení se stavební firmou. I on nám ale dokáže ušetřit minimálně částku, kterou zaplatíme za jeho práci. Často dokáže přijít s řešením, které by nás samotné nenapadlo, a přitom nám ve výsledku velmi usnadní život nebo alespoň zpříjemní užívání vlastního domova. Stejně tak umí předestřít nezaujaté a zkušenostmi podložené argumenty pro nebo proti různým řešením, ať jde o rozložení prostoru nebo třeba výběr materiálu na podlahy. A v neposlední řadě přesné zpracování projektu, na němž se s architektem dohodneme, znamená peníze uspořené za nežádoucí předělávky a vícepráce, které vznikly z nepochopení, případně z nejasné dohody s řemeslníky. Když můžeme argumentovat jasným nákresem v projektu, je snazší stát si za svým a domoci se případné nápravy.

