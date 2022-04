Proč jednou za měsíc nanést ústní vodu ke kořínkům vlasů? Je to užitečné

Proč bychom si měli lít tekutinu, se kterou se vyplachují ústa, na vlasy? Celkem trefná otázka, ale budete se možná divit, k čemu všemu je ústní voda užitečná. A rozhodně se nebudeme věnovat pouze vlasům!

Ústní vodu má na poličce v koupelně mnoho lidí, už jsme si na její použití vcelku zvykli a patří k naší každodenní péči o zuby a k ústní hygieně. Tato tekutina nám ale pomůže nejen ke krásnějšímu a voňavějšímu úsměvu! Voňavé a čisté po ní budou i jiné věci v domácnosti, které mají s ústy pramálo společného!

Ústní voda neposlouží jen k výplachům úst. Zdroj: Profimedia

Rozpraskané paty

Problém s rozpraskanými patami má vysoké procento lidí. Vznikají zvýšenou zátěží na paty. Trpí jimi zejména obézní lidé nebo těhotné ženy. Popraskat paty vám mohou i špatným prokrvením nohou nebo je může vysušovat nevhodně zvolené mýdlo. Někomu tento nehezký stav nevadí a neřeší ho, ale většina lidí se o paty stará a dopřává jim zaslouženou péči. Při příští „patové údržbě“ zkuste patám připravit lázeň s ústní vodou. Do nádoby vlijte teplou vodu a hrnek ústní vody. Tato lázeň paty změkčí, zbaví nohy zápachu a zmírní potivost nohou. Nohy koupejte přibližně 20 minut, poté je přejeďte pemzou a budete mít paty jak ze žurnálu. Nezapomeňte na závěr nohy důkladně promazat krémem.

Zatočí se zápachem

Zapáchá odpadkový koš? Jednou za čas je potřeba ho pořádně očistit, to je asi každému jasné. Právě k tomuto úkonu můžete využít sílu ústní vody. Tu si naneste na hadřík a odpadkový koš jím umyjte. Hadr poté nechejte na dně koše, aby měl čas z koše vytáhnout všechny podivné pachy.

Dobrý čistič

Pokud vám například došel čistič na wc, můžete nalít na kraje trochu ústní vody a toaletu vydrhnout. Poradí si takto i s umyvadlem nebo sprchovým koutem. Využití najde ústní voda i jako leštidlo na zrcadla, kohoutky nebo televizor.

Ústní voda vám pomůže i s úklidem wc. Zdroj: Serhii Krot/Shutterstock.com

Ústní voda na vlasy

Říkáte si, co užitečného může ústní voda provést vlasům? Ona totiž skvěle působí proti tvorbě lupů. Pokud vás tyto světlé šupinky trápí, naneste ústní vodu ke kořínkům vlasů, pokožku hlavy mírně promasírujte a nechte působit přibližně 10 minut. Následně si umyjte vlasy běžným způsobem.

Náhrada za deodorant

Jako každé ráno si vezmete do ruky kuličku či sprej do podpaží a zjistíte, že už přesně víte, o čem jste předchozí den v obchodě tak intenzivně přemýšleli, ale nevzpomněli si. Nevadí, koupíte si ho dnes po odchodu z práce. V tu chvíli ale najdete rychlé náhradní řešení v ústní vodě, kterou si vetřete do podpaží a můžete vyrazit.

