Ústní vodu naneste do vlasů při mytí, působí lépe než drahé přípravky zlékárny

Napadne vás jiné využití pro ústí vodu, kromě péče o zuby a dásně? Budete překvapeni, na co všechno se dá v domácnosti tato tekutina použít. Zastane funkci čistidla, pečujícího přípravku o pleť i vlasy, prospěje i domácím mazlíčkům. Vybírejte ze zajímavých tipů na využití ústní vody a usnadněte si život.

Ústní voda se postará nejen o čisté zuby a svěží dech. Alkohol obsažený v ústních vodách má dezinfekční vlastnosti a proto si poradí s likvidací bakterií, čištěním povrchů i dezinfekcí předmětů. Vonné složky v ústní vodě navíc pomohou se zápachem, jehož zdrojů je v domácnosti více než dost. Trápí vás lupy? I tento boj pomůže vyhrát ústní voda, stačí jen vědět, jak ji použít.

Péče o tělo i vlasy

Lupy zlikvidujete díku triku s ústní vodou Zdroj: LarsZ / Shutterstock.com Pokud vám dělá starosti mastná pleť a akné, vyzkoušejte účinky ústní vody. Akné způsobují bakterie, které se množí v mazu ucpaných žlázek. To vede k otoku, bolesti a zarudnutí, což jsou nejčastější projevy akné. Odlijte trochu tekutiny na vatový tamponek a pleť vyčistěte. Alkohol obsažený v ústní vodě čistí pleť, stahuje póry a ničí bakterie. Pokožku takto ošetřete jednou denně, nezapomeňte poté opláchnout a aplikovat ještě ošetřující, hydratační krém. Před aplikací také vyzkoušejte reakci pokožky na malém kousku. Ústní voda platí i na modřiny. Potírejte a masírujte postižené místo, stačí opět malé množství nanesené na vatu. Urychlíte tak hojení a zbarvení modřiny se brzy ztratí. Ústní voda se skvěle hodí i v boji proti lupům. Tekutinu naneste na pokožku hlavy ke kořínkům vlasů, nechte deset minut působit a poté umyjte obvyklým způsobem. Vlasy je také možno našamponovat a pak vmasírovat ústní vodu. Nezapomeňte opláchnout a použít vhodnou regeneraci.

Proti zápachu

Osvěžující voda pro ústa zabere i na zdroje zápachu. Namočte hadřík nebo vatu do ústní vody a vyčistěte s ní odpadkový koš, pak ho nechejte na dně a nelibý pach bude minulostí. Ústní voda také hravě zastoupí deodorant. V nouzi po ní klidně sáhněte, namočte do ní vatu a pořádně rozetřete tekutinu v podpaží. Nechte krátce zaschnout a můžete vyrazit ven. Velmi nepříjemný je rovněž zápach nohou. Dopřejte jim pravidelnou osvěžující a dezinfekční koupel a těchto nežádoucích projevů se zbavíte. Do vody nalijte ústní vodu a bílý ocet v poměru 1:1 a ponořte nohy do lázně asi na 15 minut. S pomocí ústní vody se zbavíte i plísně na nohou, stačí napadené místo pravidelně potírat tímto dezinfekčním roztokem.

Na čištění

Ústní voda se hodí na vlasy, na pleť i k úklidu Zdroj: ewapee / Shutterstock.com Dezinfekčních účinků ústní vody lze využít i při úklidu v domácnosti. Ponoření zubního kartáčku do ústní vody zaručí odstranění nečistot i bakterií a prodlouží jeho životnost. Alkoholová složka též funguje jako dobrý čistič. Pro zářivě čistou a vonící toaletu stačí nalít menší množství ústní vody do záchodové mísy a pořádně ji vydrhnout. Stejně tak není problém uklidit umyvadlo či vanu. Kohoutky a zrcadla vyleštíte měkkým hadříkem s trochou ústní vody, podobně si poradí i s upatlaným monitorem, mastnými otisky na leklém povrchu nebo zaprášenou televizí. Případně nalijte ústní vodu do rozprašovače, navlhčete ošetřované povrchy a vyleštěte utěrkou z mikrovlákna. Roztok pro čištění úst bude zázračně fungovat i jako čistič pračky. Smíchejte půl šálku ústní vody se stejným množství octa, nalijte do pračky a spusťte obvyklý program.

Zatočí s hmyzem

Domácí mazlíčci jsou zdrojem různých parazitů. Zdroj: Renars Jurkovskis / Shutterstock.com Ani nevítaných společníků v podobě bodavého hmyzu už se nemusíte obávat. Smíchejte trochu ústní vody se šampónem na psy a vykoupejte svého mazlíčka. Vonné esence ústní vody a další účinné látky působí jako odpuzovač blech. Svědivé kousance od hmyzu nebo vyrážky způsobené rostlinami zklidní ústní voda. Naneste malé množství na podrážděnou pokožku pomocí vatové tyčinky a za chvilku pocítíte úlevu.

