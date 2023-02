Proč dávat utěrky do mikrovlnky? Neuvěříte, co s nimi tento trik udělá

Pokud nechcete, aby vaše utěrky zapáchaly a zůstávaly na nich nevzhledné skvrny, poradíme vám, jak docílit toho, aby byly čisté během pár minut. Pro hospodyňky na Západě je tento styl praní utěrek naprosto běžný, tak se ho pojďte naučit i vy.

Naše babičky utěrky vyvářely, vy nemusíte

Na to, jak dokonale vyprat utěrky, se podívejte ve videu:

Už naše babičky věděly, že aby byly utěrky čisté a hygienické, je ideální je vyvářet. Vy tuto neoblíbenou činnost však už dělat nemusíte, poradíme vám totiž mnohem snazší způsob. Díky němu si nejen práci usnadníte, ale i zkrátíte. Navíc nespotřebujete ani tolik vody a energie, jako kdybyste je vyvařovali v hrnci na sporáku.

Jedlá soda i ocet jsou velkými pomocníky v boji se skvrnami Zdroj: shutterstock.com

Mikrovlnka zbaví utěrky špíny i zápachu

Na náš trik vám bude stačit obyčejný igelitový sáček a namísto pracího prášku jedlou sodu a ocet. Utěrku následně namočte, trochu vyždímejte, posypejte jedlou sodou a pokropte octem. Pokud jsou skvrny velké a mastné, můžete použít i mýdlo s jelenem.

Následně utěrky vložte do igelitového sáčku a dejte do mikrovlnky. Myslete na to, že sáček nesmí být uzavřený, nechte ho otevřený. Pak mikrovlnku zapněte na nejvyšší výkon na tři minuty a nechte utěrky ohřívat.

Po uplynutí doby utěrky opatrně ze sáčku vyndejte, ale myslete na to, že igelit bude plný páry, takže si dávejte dobrý pozor, abyste se neopařili. Pokud se některé skvrny nevyperou tímto způsobem napoprvé, nezoufejte, stačí, když postup zopakujete. Po pár cyklech v mikrovlnce budou zase stoprocentně čisté, hygienické a bez zápachu.

V mikrovlnce nemusíte ohřívat jen jídlo Zdroj: Shutterstock

Některé látky se vyvařovat nesmí, dávejte si pozor na materiál

Důkladně si přečtěte, z jakého jsou utěrky materiálu. Některé látky nebo ozdobná vyšívání se totiž vyvářet nesmí a tento postup pro ně tedy není vhodný. Mohly by se srazit. V tomto případě tyto utěrky pouze namočte v roztoku z jedlé soli.

Bavlněné a lněné utěrky lze také nechat přes noc namočené v horké vodě. Stačí do ní přidat dvě lžíce octa, dvě lžíce jedlé sody a dvě lžíce oleje. Ráno pak hoďte utěrky do pračky, vyperte a můžete si být jisti, že je vyndáte bez mastných skvrn.

