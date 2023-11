Zkuste se inspirovat zručností anglických hospodyněk. Mají bezvadný trik na úklid. Postačí vám správná utěrka a trošku obyčejné zubní pasty.

Pokud si chcete usnadnit úklid a čištění domácnosti, využijte fígl ostřílených Angličanek. Zubní pastu totiž nevyužívají pouze k hygieně zubů. Fikaně ji umí použít i k usnadnění ne zcela oblíbených činnosí. A jak přesně na to?

Na skvrny i proti mlžení brýlí

Zubní pasta je díky obsaženým látkám kromě jiného i výborné čistidlo a hodí se tedy k mnoha účelům než jen na zuby. Umí si poradit s mnoha záležitostmi. S přehledem funguje jako čistič mnohých skvrn, stejně tak ubrání vaše brýle nepříjemnému zamlžení a bezvadně se hodí i na svědivé štípance a pupínky. Jako pomocníka v domácnosti však nepoužívejte pastu gelovou, ale klasickou.

Odstraní škrábance

Čeká vás opravdu pestrý výčet možností. Nejenže snadno odstraní škrábance z cédéčka, ale dozajista i z auta. Stačí si trochu pasty vymáčknout na papírovou utěrku, v tomto případě i jemný hadřík, a inkriminované místo jednoduše pastou zaleštit a zafixovat. Pasta na zuby vám také pomůže opětně získat lesk starých zašlých šperků, stačí využít zubní kartáček a doleštit ubrouskem.

Opraví omítku

Máte ve zdech nedorazy a opadanou omítku? Pokud máte bíle vymalováno, zubní pasta vám tyto nesrovnalosti pomůže dokonale zamaskovat. Jednoduše ji natlačte do inkriminovaného místa prstem a nehte ji řádně zaschnout. Pokud využíváte například termohrnek, který je často po delším používání vystaven různým zápachům, umyjte ho také pomocí zubné pasty. Jedná se totiž také o prostředek, který pohlcuje nepříjemné zápachy.

Vyrobte si levné domácí vlhčené ubrousky

Pokud se chcete naučit další vychytávku anglických hospodyněk, vyrobte si na úklid praktické vlhčené ubrousky, kde využijete také sílu zubní pasty.

Nejprve nalijte do nádoby 200 ml bílého octa, přidejte 2 lžičky kuchyňské soli a do směsi vytlačte zhruba tak 5 cm zubní pasty. Veškeré ingredience řádně promíchejte a máte skvělý účinný antibakteriální prostředek na čištění a úklid domácnosti.

Následně si natrhejte kousky papírových utěrek z pevnějších vláken, které jsou třívrstvé. Úhledně je poskládejte, vložte do uzavíratelné sklenice a zalijte čistícím koncentrátem. Veškeré ubrousky by měly být potopené pod hladinou. Nádobu uzavřete a nechte ubrousky alespoň 30 minut v nálevu. Pak je můžete začít používat. Ubrousky by neměly vyschnout, a proto čistící roztok průběžně dolévejte.

K čemu se ubrousky se zubní pastou hodí?

Pokud máte v domácnosti jakékoliv nerezové plochy, máte na ně účinný prostředek, který vám zajistí nejen dokonalou čistotu, ale i řádný lesk. Stačí vzít jeden ubrousek a náležitá místa jen lehce otřít a za sucha lehce přeleštit. Kombinace octa a zubní pasty je také dokonalá na veškeré mastnoty a vodní kámen, které jsou častou příčinou vzniku nevhodných a nebezpečných bakterií. Tento prostředek je také výborný na místa, která potřebujete vybělit. Stejně tak můžete čistící ubrousky plnohodnotně využít na omytí obkladů a kuchyňských sporáků.

Náš tip

Po použití nemusíte hned čistící ubrousek vyhodit do koše, když jej propláchnete pod tekoucí vodou, můžete jej využít ještě na další omytí a případné opláchnutí daného místa.

