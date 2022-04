Špinavé kuchyňské utěrky překvapivě nejlépe vyčistíte olivovým olejem

Na olejové skvrny olejem? Je to vůbec možné? Olej se skutečně přidává do praní a není to jediný zlepšovák, kdy se čistí mastnota mastnotou. Zkuste vyprat utěrky pomocí olivového oleje. Uvidíte, jak prokouknou.

Praní utěrek a olivový olej

Proč přidávat do praní utěrek olej? Překvapivě právě olej pomůže očistit kuchyňské utěrky i od starých mastných skvrn. Je to díky tomu, že dokáže i zašlé staré skvrny změkčit a prací prostředek se pak k vláknu lépe dostane. Chcete to vyzkoušet? Povíme vám jak!

Tipy na čištění utěrek pomocí oleje

Tipů na to, jak použít olej k praní utěrek, ale i různých jiných textilií, je několik. Olej je ingrediencí japonského způsobu praní utěrek, ale také součástí oblíbených kombinací domácích prostředků, které společně odbourají i velmi nepříjemné skvrny uvnitř vláken. Kombinovat budeme olej, vodu a prací prášek či ocet, bělidlo, prášek a olej nebo také jedlou sodu s pracím práškem a olejem. Jak na to?

Tipů na to, jak použít olej k praní utěrek, ale i různých jiných textilií, je několik. Zdroj: Shutterstock

Vyčistěte utěrky jako Japonci

Na japonský recept praní s olejem budete potřebovat nejen olivový nebo slunečnicový olej, ale také lžíci hořčičného prášku, lžíci octa a asi deset litrů horké vody. Vodu nalejte do uzavíratelné nádoby, rozmíchejte v ní všechny ingredience a namočte špinavé utěrky. Uzavřete nádobu s utěrkami, aby obsah rychle nevychladnul, a nechejte máčet 12 hodin. Po uplynutí doby vyperte střídavě v teplé a studené vodě.

Další použití oleje k čistění utěrek

Nejjednodušším postupem je použití obyčejné vody, oleje a pracího prášku. V šesti litrech horké vody rozmíchejte 1 hrnek prášku na praní se třemi lžicemi olivového oleje. V tomto roztoku máčejte špinavé utěrky alespoň čtyři hodiny, případně přes noc. Následně nechejte utěrky vyprat v pračce na obyčejný program. Prokoukly vaše utěrky, anebo chcete vyzkoušet i recept s bělidlem?

I často používané utěrky mohou být jak „ze škatulky". Zdroj: Shutterstock

Praní utěrek s olejem v pračce

Vzhledem k tomu, že je v následujícím receptu obsaženo i bělidlo, dejte si skutečně velký pozor na to, jaké textilie a barevné utěrky budete v pračce prát. Na tento postup budete potřebovat nastavit pračku na teplotu 60 °C. Do zásobníku na prací prostředky dejte po třech lžicích octa, bělidla i oleje a také půl hrnku prášku na praní. Nechejte vyprat na program vhodný pro bavlněný textil.

Olej a soda vyčistí utěrky na jedničku

Posledním osvědčeným receptem je zkombinování oleje s jedlou sodou. Do tří litrů horké vody zamíchejte dvě lžíce oleje, prášku i sody. Sodu je nutné dobře rozmíchat, než do roztoku vložíte utěrky k odmočení. Máčejte utěrky přes noc a druhý den je dejte vyprat běžným způsobem.