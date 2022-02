V čem pěstovat orchideje: Nemáte je v nevhodné nádobě? Je to velmi důležité

Orchideje kam se podíváš! I tak se dá nazvat orchidejové šílenství, které trvá pěkných pár pátků. Máte tyto krasavice doma vyskládané na parapetu, ale moc spokojeně nevypadají? Možná stačí změnit květináč!

Ne každý člověk může mít doma orchidej. Tedy každý může, ale v nevhodných podmínkách ji tam nebude mít dlouho. Některé orchideje jsou jako princezny na hrášku, kterým musíte neustále podstrojovat a vytvářet ideální prostředí. Naštěstí existují i druhy, které takto náročné nejsou a jejichž pěstování nemusíte věnovat moc času. Mezi hlavní klíč k úspěchu patří správná pěstební nádoba.

Stejně jako jiné rostliny, i u orchidejí je potřeba respektovat jistá pravidla při pěstování. Zdroj: Ella Shin / Shutterstock

Substrát

Správná volba substrátu je pro orchideje důležitým faktorem. Substrát si můžete koupit v květinářství nebo hobby marketu již připravený, nebo si ho lze nachystat i doma, kdy máte alespoň jistotu složení. Používá se upravená kůra jehličnanů. Dojděte si například do zverimexu a kupte podestýlku do terária, která je opravdu kvalitní. Další surovinou jsou cocochipsy, což jsou části obalu kokosového ořechu. Seženete je třeba v květinářství, ale po příchodu domů je musíte řádně proprat. Což se vám povede až tak po 15 – 20 vypráních. Do substrátu se může přidat i mech, keramzit, perlit i trocha dřevěného uhlí, které zajistí dezinfekci.

Dřevěný květináč

Jednoduché a krásné řešení. Pěstovat orchidej můžete v dřevěné bedýnce, kterou můžete zakoupit v hobby marketu nebo si ji můžete vyrobit doma. Výhoda tohoto květináče je zejména v přístupu vzduchu a světla ke kořenům rostlin. Výroba je popsána v tomto článku:

Klasické květináče

V domácnostech převažuje především klasické pěstování orchidejí v květináčích. Ale i to má svá pravidla. Jelikož kořeny orchideje potřebují dostatečné množství kyslíku, nejčastěji se rostlina nechává v průsvitném plastovém obalu (skrz něj jsou vidět krásně i kořeny, které můžete snadno kontrolovat). Plastový obal lidé vkládají do dalšího květináče, ale úplně vhodné to pro orchideje není. Nejlepší je ponechat rostlinu pouze v tom plastovém obalu a nebojte se do něj vytvořit i několik dírek navíc, aby kořeny mohly dýchat ještě více.

Levitující orchidej ve skle

Máte plné parapety a pro tu orchidej, co jste viděli ráno v obchodě, se musíte bezpodmínečně vrátit a koupit si jí? Klidně to udělejte a na parapet zapomeňte. Můžete si zakoupit skleněné aerárium, ve kterém orchideje vypadají opravdu skvostně. Jedná se o skleněnou kouli (může být i jiný tvar) s horním otvorem a přímo uprostřed aerária je oko na zavěšení.

Kořeny orchidejí potřebují světlo a vzduch. Zdroj: Shutterstock.com

Epifytické pěstování orchidejí

Epifytické druhy orchidejí můžete pěstovat i tak, jak rostou ve své domovině. V tropických deštných pralesích se vyskytují na kmenech nebo větvích stromů. Pro strom nejsou žádnou hrozbou, neparazitují na něm.

Doma si můžete orchidej přichytit na kus dřeva (samozřejmě bez chemického ošetření), ale mějte na paměti, že musíte orchideji vytvořit podmínky, v jakých se jí bude dařit. Takže pokud máte doma moc suchý vzduch, raději se věnujte klasickému pěstování v květináči. Epifytické pěstování se hodí zejména do vytápěného skleníku nebo do vytápěné zimní zahrady.

Zdroje: prima-receptar.cz, blanensky.denik.cz