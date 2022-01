Nevyhazujte vaječné skořápky: Jak jimi vybělit prádlo a udělat kovbojskou kávu?

Vaječné skořápky jsou poklad a věděly to už naše babičky. Nikdy je nevyhazovaly. Proč? Věděly, že jejich další použití je opravdu pestré a vyplatí se. Ať už je to v domácnosti, na zahradě, nebo i ke kultivaci lidského těla.

V minulosti byla vajíčka zatracovaná kvůli obsahu cholesterolu. Aktuálně je však situace naprosto jiná. V současné době se řadí mezi potraviny, které by měl člověk konzumovat pravidelně. Za vhodné a zdraví prospěšné množství se považují 3-4 vajíčka týdně. Obsahují kvalitní proteiny, železo, vápník, fosfor, vitaminy A, D, E, K a další vzácné látky. A velmi dobře využitelná je i jejich skořápka. Téměř každá obsahuje něco kolem 750 miligramů kalcia, spoustu železa, manganu, síry, fosforu, křemíku, kolagenu a zinku. A právě proto se v domácnosti hodí pro nejrůznější využití. Na co všechno je můžete použít? Mrkněte na naše tipy.

Skořápky vybělí prádlo místo chemie

Bílé vaječné skořápky fungují jako osvědčené přírodní bělidlo. Máte zašlé prádlo, které byste potřebovali vybělit? Rozdrťte skořápky ze 2 vajec na hrubší prášek a vložte je do vhodného látkového sáčku společně s 2 až 3 plátky citronu. Pevně obal zavažte tak, aby se jeho obsah nemohl do prostoru pračky vysypat. A můžete vložit prádlo společně s tímto přírodním zázrakem. Díky absorbčním schopnostem skořápek se na něj špína nabalí a prádlo vybělí.

Čištění váz a nádob pomocí skořápek

Máte na některých hrnečcích, vázách či termoskách nevzhledné barevné povlaky, které jdou těžko umýt? Se skořápkami se jich snadno zbavíte! Stačí do vázy nasypat hrst podrcených skořápek, přidat citronovou šťávu a nechat působit přes noc. Jestliže jde o silnou usazeninu, nechte v nádobě i několik dní, jen sem tam protřepejte, aby se obsah dobře promísil. Nakonec vše vylijte a vnitřek propláchněte čistou vodou. Váš hrnek či váza by měly být opět jako nové. Jak je to možné? Skořápky svými hranami působí jako škrabka a citron jako odmašťovač.

Vaječné skořápky obsahují neskutečné množství cenných látek, které blahodárně působí na pleť. Zdroj: profimedia.cz

Vyrobte si masku na obličej

Vaječné skořápky obsahují neskutečné množství cenných látek, které blahodárně působí na pleť. Předtím než je začnete nanášet na tvář, zbavte je dokonale všech nečistot. Potom je rozdrťte na prášek, přidejte k nim vyšlehaný vaječný bílek a rovnoměrně naneste na tvář. Takto připravenou masku nechte působit alespoň půl hodiny. Je nutné, aby dokonale vyschla. Pak ji opatrně z obličeje smyjte vlažnou vodou.

Dodejte tělu potřebný vápník

Nemusíte zbytečně utrácet za drahé potravinové doplňky. Připravte si doma svůj vlastní, který je bohatý na vápník. Nejprve skořápky od vajec upečte v troubě při 180 °C asi deset minut. Nechte je vychladnout a nadrťte je na jemný prášek. Přidávejte si denně jednu lžíci do jogurtu, smoothie, koktejlu či třeba polévky.

V případě, že vás poštípal nějaký nepříjemný hmyz, nasaďte tinkturu ze skořápek. Zdroj: shutterstock.com

Štípl vás komár? Skořápky vás zachrání před svěděním a otokem

V případě, že vás poštípal nějaký nepříjemný hmyz, nasaďte tinkturu ze skořápek. Nejenže nebude štípnutí svědit, ale rychleji se zahojí. Skořápky vložte do skleněné zavírací sklenice, zalejte je jablečným octem a nechte pár dní louhovat. Skořápky se vlivem octa budou rozpadat a díky uvolňovanému vápníku vznikne octan vápenatý, který se běžně nachází v léčivých krémech na otoky. Tinkturou pravidelně natírejte poštípané místo několikrát za den.

Milujete klasického českého turka? Přidejte lžičku nadrcených vaječných skořápek do mleté kávy ještě předtím, než ji zalijete vroucí vodou. Zdroj: profimedia.cz

Pochutnejte si na „kovbojské kávě"

Milujete klasického českého turka? Přidejte lžičku nadrcených vaječných skořápek do mleté kávy ještě předtím, než ji zalijete vroucí vodou. Uhličitan vápenatý neutralizuje některé kyseliny v kávě, která pak není tak nakyslá a nahořklá. V USA je tato káva známá jako "kovbojská". Abyste však zabránili možnému přenosu zdraví nebezpečných bakterií, skořápky nejdřív raději asi deset minut povařte nebo upečte v troubě.

