Velikonoční věnec z vaječných skořápek: Postup krok za krokem.

Ozdobte svůj velikonoční stůl úžasným věncem se skořápkami. Postačí na to pár drobností, zvládnete to za chvíli a bude vás to stát jen pár korun.

Výhodou takového věnce je, že jej pomocí pár drobností můžete neustále obměňovat. Stačí vyměnit kvítka ve skořápkách a barvu stužky a můžete jej sladit se svátečním ubrusem či jídelním porcelánem.

Co budete potřebovat?

korpus na věnec (slámový nebo z proutí)

tavnou pistoli

poloviny vaječných skořápek

stužky

kamínky, hlemýždí ulity, šišky, peříčka

květy, netřesky

Věnec si můžete vyladit třeba do modra. Zdroj: Profimedia

Jak postupovat?



Rozehřejte tavnou pistoli. Jakmile je náplň žhavá a tekutá, postupně ji nanášejte na spodní část vaječných skořápek a přilepujte po obvodu celého věnce. Pokud má věnec širší základnu, připevněte skořápky ve dvou řadách, aby byl pěkně plný.

Tavnou pistolí skořápky snadno připevníte Zdroj: Profimedia



Uvažte barevné stužky v mašličky a tavnou pistolí je připevněte pod skořápky. Můžete jimi ozdobit celý obvod věnce nebo jen část. Následně vyplňte skořápky květy jarních rostlinek nebo kvítka zlatého deště, fantasticky vypadají i malé netřesky. Květům dejte do skořápky trochu vody, netřeskům trochu písku či lžičku substrátu.

Do skořápek vložte nejrůznější přírodniny. Zdroj: Profimedia



Skořápky lze ozdobit i nejrůznějšími přírodninami, jako jsou kamínky - ideálně oblázky ve tvaru vajíček, použít můžete i prázdné hlemýždí ulity. Krásně vypadají i malé šišky nebo jemná bílá peříčka.

Kamínky s netřesky vypadají úžasně. Zdroj: Profimedia

