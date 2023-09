Co se stane, když hodíte skořápky do mixéru? Tenhle fígl jsme už dávno zapomněli

Vaječné skořápky jsou nejen cenným zdrojem užitečných látek, ale mají i další zajímavá využití. Proto je nikdy nevyhazujte! Dokonce vám nabrousí i tupý mixér.

Generace padesát plus si jistě pamatuje, jak se v každé domácnosti skořápky z vajíček dříve schraňovaly do papírových sáčků a na víkend se vozily k babičkám. Ty totiž věděly, že se jedná doslova o poklad, který ještě dále zpracují a plně využijí.

Jak si připravit vaječné skořápky pro další použití? Na to se podívejte v tomto videu na YouTube, na kanálu Rain Country:

Jak skořápky připravit

Jakmile máte sólo skořápky z vajíčka, pokuste se z nich odstranit vnitřní blanku a nechte je na plechu vyloženým pečicím papíru pár dní vyschnout. Následně je vložte do mikrotenového sáčku nebo do krabičky a noc před zpracováním je takto vložte do mrazáku. Abyste je mohli později lépe využít, je potřeba je rozdrtit na jemný prášek. A má to jednu velkou výhodu.

Drtit i brousit

Bonusem při zpracování skořápek vám budou nabroušené čepele mixéru. Pokud už váš stroj nevykazuje dobrou službu a čepele jsou tupé, toto je jedinečná možnost, jak je dokonale nabrousit, a navíc bez jakékoliv námahy. Žádný brusný kotouč vás nečeká, bude stačit, když suché skořápky vložíte do mixéru a uvedete stroj do chodu. Po několika minutách přístroj vypněte a pečlivě očistěte. Prášek z vaječných skořápek si však uchovejte, poradíme vám, jak s ním můžete užitečně naložit.

Přírodní bělidlo prádla

Pokud chcete docílit výstavně bílého prádla, nemusíte kupovat chemické přípravky. Využijte vaječné skořápky, jedná se totiž o dokonalé přírodní bělidlo. Použijte skořápky ze 2 vajec, vložte je do vhodného látkového sáčku společně s 2 až 3 plátky citronu a pečlivě jej zavažte. Přidejte k prádlu do pračky a spusťte běžný program. Díky absorpčním schopnostem skořápek se na ně špína nabalí a prádlo se krásně vybělí.

Účinné čistidlo

Máte na některých hrnečcích či vázách nehezké barevné povlaky či skvrny? Nasypte do nich hrst podrcených skořápek a trochu citronové šťávy a nechte působit do rána. Pokud se jedná o silné usazeniny, nechte skořápky působit i déle. Pak obsah vylijte, dovytřete houbičkou pod tekoucí vodou a máte nádobí jako nové.

Zklidní svědění

Pokud vás štípl komár či jiný nežádoucí hmyz, můžete využít tinkturu, kterou si lze snadno v pohodlí domova vyrobit. Skořápky vložte do skleněné sklenice, zalijte je jablečným octem, uzavřete a nechte několik dní louhovat. Postupně se skořápky účinkem octa začnou rozpadat, bude se uvolňovat vápník a vznikne octan vápenatý. Tato sloučenina je častou součástí léčivých krémů na otoky. Tinkturou natírejte inkriminované místo několikrát za den.

Přírodní zdroj vápníku

Rozdrcené skořápky můžete využít i pro své zdraví, jedná se totiž o dokonalý zdroj vápníku. Vyhnete se tak vysokým cenám lékárenských tabletek. Nejprve skořápky od vajec upečte v troubě při 180 °C asi deset minut. Po vychladnutí je nadrťte v mixéru a můžete si je přidávat do mnoha pokrmů. Hodí se i do různých nápojů, smoothie a jogurtů.

