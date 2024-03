Věříte tomu, že pytle na odpadky vám můžou posloužit jako skvělý úložný prostor? Tady je důkaz…

Některé věci vám dokážou posoužit i na více frontách. Třeba takové ruličky od toaletního papíru, které můžete zužitkovat na výrobu dárkových krabiček nebo úložného prostoru pro kabely a jiné šňůry.

Podobně na tom jsou i třeba lahve od dobré vody, které se v mžiku dokážou proměnit v zásobníky potravin, krmítko pro ptáky, květináče, dekorace či lapače hmyzu. Podobně je na tom i obyčejný pytel do koše. Co s ním ještě můžete provést?

Autoři videa Královny pořádku vám poradí, jak zorganizovat věci ve skříni. Více na kanáleYouTube.com.

Zdroj: Youtube

Druhá šance pro odpadkový pytel

Tiktokerka, kterou najdete pod jménem @brittany.vaseur nedávno ohromila svět novou vychytávkou, ve které hrál hlavní roli pytlík na odpadky! „Používám to jako vakuový pytel k uskladnění prádla a dalších věcí,“ říká blondýnka a dává návod, jak na to. Stačí, když do pytle dáte všechno, co potřebujete uskladnit – prádlo, soušky, lůžkoviny… Máte hotovo?

close info Profimedia zoom_in vakuový pytel

Úložný prostor

Pak stačí, abyste do pytle dali vysavač a otvor zúžili tak, aby z něj neunikal vzduch. Pak stačí spotřebič jednoduše zapnout a vysát z pytle přebytečný vzduch. Nakonec otvor pytle rychle uzavřete a zafixujte gumičkou nebo lepicí páskou.

A máte hned úložný prostor pro své nadbytečné věci! Díky vysátému vzduchu je „balíček“ poměrně malý a skladný, než kdybyste dali své textilie do klasické tašky. Tímto trikem ušetříte nejen v místo v bytě, ale i spoustu peněz!

