Také už se nemůžete dočkat? Je faktem, že Vánoce jsou opravdu již zanedlouho. Přestože je mnozí dnes slaví moderním způsobem, není od věci si tyto svátky užívat jako kdysi naši předci, a to se všemi tradicemi a zvyky.

Vánoční svátky jsou oblíbeným obdobím roku a jedná se o dny, který by měly být plné klidu a rodinné pohody. V průběhu času se někdy zapomíná na tradiční zvyky, které je škoda si právě v tuto slavnostní dobu nepřipomenout. První zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je doloženo ze 4. století z Říma. Štědrý den, který je posledním dnem adventu, spadá na 24.prosince a jedná se předvečer slavnosti Narození Páně. Následuje doba vánoční, ta trvá v římskokatolické církvi až do neděle po 6. lednu následujícího roku. Bez kterých tradičních zvyků by se Vánoce neobešly a je škoda na ně zapomínat?

Na tradiční vánoční zvyky se podívejte v tomto YouTube videu na kanále MAS Vizovicko a Slušovicko:

Zdroj: Youtube

Vánoční cukroví

Bez této tradiční součásti Vánoc, která navíc báječně chutná, by se toto období zcela jistě neobešlo. Vždy se však odlišovalo, a to i v současnosti, dle množství národních a regionálních zvláštností. U nás se většina druhů cukroví peče z mouky, másla, vajec, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů. Některé osvědčené domácí recepty se mezi hospodyněmi předávají dokonce z generace na generaci. Zpravidla se to týká oblíbeného lineckého, perníčků a vanilkových rohlíčků. A proč se vlastně vánoční cukroví připravuje? Jeho pečení totiž domácnost ochrání před neštěstím a zlými silami.

close info Shutterstock.com zoom_in K vánočním svátkům patří také dle tradic jmelí.

Pověste si doma jmelí

K vánočním svátkům patří také dle tradic jmelí. Nejenže tato rostlina byla vždy oslavována pro své kouzelné a magické účinky, ale fungovala i jako ochrana proti ohni i jako zábrana před čarodějnicemi a zlými duchy. Dle legendy bylo jmelí údajně dříve stromem, z jehož dřeva pocházel Kristův kříž. Později hanbou uschnul a proměnil se v rostlinu, která má vykoupit umučení Krista a přinést dobro a lásku všem, kteří pod ní projdou. Má to však háček, jmelí přináší štěstí jen těm, kteří jej dostanou darem. Příjemný je zvyk líbání pod zavěšeným jmelím. Původ má patrně již u starých Keltů. Polibek má dvojici přinést lásku a plodnost po celý další rok.

Štědrovečerní večeře byla tichá, noc však bujará

Štědrovečerní večeře měla vždy slavnostní atmosféru a zpravidla probíhala v klidu, tichosti a úctě k danému dni. Vždy se jednalo o společný prožitek a jisté rozjímání. Později večer se však situace změnila a začalo se vždy slavit. Nejen v rámci rodiny a příbuzných, ale chodilo se v ulicích, kde mladící práskali biči, ponocní a pastýři vytrubovali, a dokonce se mnohdy střílelo i z pušek a bouchalo se dynamitem.

Rybí šupina pod talířem

Další tradicí bylo kdysi umístění šupin z kapra pod talíře. Měly přinést v nadcházejícím roce celkovou hojnost a také dostatek peněz. Někdy se k tomuto zvyku využívaly mince, anebo kombinace obojího.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Další tradicí bylo kdysi umístění šupin z kapra pod talíře.

Volné místo u stolu

Při prostírání stolu se vždy připravovalo i místo pro možného pocestného, který by mohl přijít a požádat o příbytek a jídlo. V současné době se tato tradice v některých rodinách stále dodržuje.

Věštění počasí

Kdysi si každý hospodář dělal pravidelně věštbu, jaké bude počasí. Bylo to důležité pro další úrodu. Dnes se jedná o zajímavou zábavu a společnou chvíli příjemně strávenou s rodinou. Stačí si rozkrájet jednu velkou cibuli na 12 plátků a každý kousek pak rovnoměrně posolit. Podle toho, jak který plátek zvlhl se poznalo, který měsíc bude deštivý a který naopak suchý.

