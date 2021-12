Vyrobte si vánoční dekoraci z bylinek: Je úžasná a nádherně provoní byt

K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční dekorace! Dělá atmosféru, navozuje slavnostní chvíli a symbolizuje období, na které se těší nejen děti, ale i my dospělí. Čas klidu, pohody a mnoha blízkých setkání. Ke zdobení lze využít cokoliv a fantazii se meze nekladou. Poslední dobou je trendem i výzdoba z voňavých bylinek.

Vánoce se bez zdobení prostě neobejdou. Mnozí z nás si pořizují každý rok nové dekorativní vychytávky, nebo je alespoň doplňují a ladí do barev. Prostě se doma chceme cítit dobře a mít tu správnou atmosféru. Pojďte být kreativní a vyrobte si dekoraci z vlastních zdrojů, které máte z vaší letní zahrady. Přizvěte i děti a udělejte si vlastnoručně vyrobené ozdoby z bylinek, které budou nevšední a zaujmou svou originalitou.

Květiny z pryskyřice

Možná si někdo tento druh dekorace pamatuje z mládí. A když ne, pojďte si vyzkoušet vyrobit ozdoby z květin, bylinek a pryskyřice. Je to velice jednoduché, nevšední a opravdu neokoukané. Nejenže s nimi budete moci ozdobit vánoční stromek, ale lze je použít i na dozdobení vánoční tabule, nebo z nich vyrobit i šperk, který můžete někomu věnovat jako dárek.

Co budete potřebovat

Základem jsou sušené květy a bylinky. Jestli máte vlastní zdroje, máte situaci jednodušší. V případě, že nasušeno nemáte, využijte nákupu v bylinkových obchodech či pestrou nabídku možného nákupu na internetu. Velice se hodí připravit si květy sedmikrásek, růžové lístky, čekanku, levanduli, měsíček, chrpy či vlčí máky. Prostě jakákoliv kvítka či okvětní lístky. Pak vám postačí už jen kovové lůžko na šperky, pryskyřice, tvrdidlo a jednorázové rukavice. Vyzkoušejte vyrobit ozdoby z květin, bylinek a pryskyřice. Zdroj: profimedia.cz

Postup výroby

Květy opatrně položte na kovová lůžka nebo do formiček, smíchejte si pryskyřici s tvrdidlem v poměru 2 : 1. Jestli patříte mezi alergiky, nebo se nechcete ušpinit, raději použijte ochranné jednorázové rukavice. Pomalu nalijte na každý kvítek připravenou směs a nechte zaschnout, nejlépe až do druhého dne. Někdy není od věci zalití zopakovat, protože je lepší mít kvítek zalitý více vrstvami. Takto vyrobené ozdobičky můžete buď uvázat na stromeček, nebo je přilepit pomocí tavné pistole na věnec. Velice zajímavou dekoraci vám udělají i jen tak volně položené na prostřeném stole, nebo i na různých skříňkách či parapetech oken.

Snítky a kytičky z levandule, rozmarýnu nebo tymiánu

Nevšední a voňavou atmosféru vám doma vykouzlí snítky a kytičky uvázané z tvrdších bylinek. Vezměte si několik větviček levandule a svažte je k sobě stužkou v barvě, která se hodí do vašeho interiéru. Přivažte je na vánoční věnečky, na stromeček nebo kdekoliv ve vašem bytě. Rozmarýnové či tymiánové snítky můžete navíc přestříkat zlatým nebo stříbrným sprejem, aby získaly punc vznešenosti. A víte, jak potěšíte své přátele, když je takto voňavou kytičku podarujete? Poznáte to z jejich blaženého úsměvu na tváři.

Ořechy, oříšky a kaštany

Kdo by neměl doma tyto laskominy! Samozřejmě jsou skvělé k jídlu, ale bezvadně poslouží i jako dekorace. Buď je můžete použít tak jak jsou a mít je ve společnosti ovoce na ozdobné míse, ale také s nimi můžete ještě pracovat. Různé druhy ořechů nebo kaštany je možné zabalit do alobalu nebo přestříkat zlatou či stříbrnou barvou ve spreji. Máte doma provázky, stužky a zbytky přízí? Využijte je! Omotejte s nimi na mnoho způsobů jednotlivé plody, a to bud celé nebo jen částečně. Jak vám vaše fantazie napoví. Pro lepší práci použijte i lepidlo, aby vám provázek dobře držel a byl zafixován. Ozdoby můžete stejně jako v předchozím případě s kvítky použít nejen na stromeček, ale odekorovat s nimi dárky a cokoliv ve vašem bytě. Máte zahradu? I tam se bezvadně hodí.

Ořechy jsou samozřejmě skvělé k jídlu, ale bezvadně poslouží i jako dekorace. Zdroj: profimedia.cz

Udělejte si originální svícen

Máte už hodně koupených svícnů a chcete nějaký vlastnoručně vyrobený? Stačí použít sklenice, čajové svíčky a nasušené větvičky, provázky, mašličky. Jednoduše nalepte či navažte krásně poskládané bylinky na vnější stranu sklenice a odekorujte provázkem či mašličkou.

Jednoduše nalepte či navažte krásně poskládané bylinky na vnější stranu sklenice a odekorujte provázkem či mašličkou. Zdroj: profimedia.cz

Věnec z koření

Jestliže chcete dekoraci, která vám provoní opravdu celý byt, zkuste vyrobit aromatický věnec z bylinek na vaření. Použít se dají nejen šalvěj, rozmarýn a oregano, ale dokonce i bobkový list. Když při výrobě nepoužijete lepidlo, můžete bylinky použít později k vaření, to až budete po svátcích dekorace sklízet.

Zdroje: www.hobby.instory.cz, www.kreativnitechniky.cz, www.bydlime-stylove.cz