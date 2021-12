Vánoční hvězda a zalévání ledem: Funkční tip, nebo naprostá hloupost?

Víte, která pokojová rostlina je v tomto období nejprodávanější? Je to teplomilná „Mexičanka“! Ano, řeč je o vánoční hvězdě, která získává body nejen za to, že je symbolem Vánoc, ale také za svou krásu a typické zbarvení. Nejlépe se jí bude dařit na teplém, světlém a před průvanem chráněném místě. A samozřejmě záleží i na tom, jak budete květinu zalévat. Právě na toto téma existuje mnoho mýtů a domněnek. Jednou takovou myšlenkou je diskutovaný led, díky kterému bude rostlina ta nejúžasnější. Jak to tedy je?

Vánoční hvězda neboli Poinsettie (Euphorbia pulcherrima)

Nezaměnitelná květina, jejíž květ se liší od listů pouze zabarvením, pochází z Mexika. V této oblasti roste divoce jako keř či strom, který dorůstá výšky až pěti metrů. V Evropě se stala oblíbenou pokojovou rostlinou v 50. letech 20. století. Tehdy se německým pěstitelům poprvé podařilo vyšlechtit kompaktní odrůdy v květináči s krátkým stonkem, které snesly život ve vytápěných místnostech.

Názor Larryho Hodgsona na zalévání ledem

Tento věhlasný kanadský zahradnický expert a publicista se vyjádřil k často prezentovanému názoru, který koluje stále dokola na internetu a sociálních sítích. Má na to jasný názor a diví se, jak má led pomoci teplomilné rostlině v dobrém růstu. Údajně byste měli totiž vánoční hvězdu zalévat ledovými kostkami, protože jí to velmi prospěje. Poukázal na několik absurdit. Je přece nesmysl obklopovat ledem květinu, která se ve svém přirozeném prostředí nikdy nesetká s ledem či mrazem. Na názory, že led je skvělý v období květu, reaguje také pádným argumentem. Vánoční hvězda v tuto dobu sice potřebuje dostatečně vlhkou zeminu, ale zrovna ledové kostky jí nedají v žádném případě potřebné množství vody. Spíše rostlinu dostanou do jistého stresu z chladu, a hlavně z nedostatečného množství vody.

Vánoční Hvězdu nenechte nikdy přeschnout, ani ji nepřelejte. Hrozí riziko, že o ni přijdete. Zdroj: profimedia.cz

Zbytečná práce navíc a bez správného účinku

Když porovnáte zavlažování ledem s běžným a správným zaléváním, uvidíte hned jak se věci mají. Ve srovnání s normálním zaléváním, kdy většinou květině dodáte vláhu jednou za týden, tak aktivita s ledem vás zaměstná takřka na „plný úvazek“. Už z logiky věci je dost divné, že musíte vodu zmrazit, abyste ji pak následně nechávali roztát! Proto vám zde dle Larryho Hodgsona uvádíme pro představu všechny zbytečné úkony, které jsou běžně propagovány:

Příprava ledových kostek

Vyjmutí hotových ledů z dávkovače

Umístění 4 až 8 kostek ledu na zeminu k poinsettii (dle velikosti i více kusů)

Být opatrný a uložit led tak, aby se nedotýkal stonku rostliny, protože by mráz mohl květinu zabít

Veškeré úkony by se měly dělat každý den, protože bývá uvedeno, že jinak vánoční hvězda uvadne. A víte, v čem je problém? V tom, že led nedá rostlině dostatek vláhy. Květina bude šokovaná a vy se stanete jejím každodenním otrokem. Možná budete nějakou dobu úspěšní a hvězda bude vypadat reprezentativně, ale nepočítejte s tím nadlouho.

Jak se o vánoční hvězdu postarat kvalitně a snadno

Vezměte si k srdci známé rčení. Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě. Vánoční hvězda vás odmění za jednoduchý a běžný postup zalévání. Jakmile je půda na dotek suchá, vezměte konev a naplňte ji vlažnou vodou, kterou jste nechali odstát, aby měla pokojovou teplotu a vyprchal z ní chlor. Vánoční hvězdy nemají rády studenou vodu, natož led. Jakmile se voda objeví v misce pod květináčem, je to pro vás znamení, abyste přestali zalévat. Do 10 až 15 minut je nutné přebytečnou vodu vylít. Tímto způsobem zajistíte kořenovému balu, že bude dostatečně vlhký, což je pro rostlinu naprosto ideální situace. Po několika dnech opět zeminu zkontrolujte pohmatem a když bude na dotek suchá, nastal čas dalšího zalévání. Frekvence zálivky se liší podle teploty ve vašem bytě. Někde to může být po pěti dnech, jinde i po čtrnácti. Můžete klidně využít i vlhkoměr, který vám vždy ukáže, kdy přišel čas závlahy.

Plastový nebo fóliový obal květináče, v němž se často vánoční hvězda prodává, odstraňte nebo upravte. Zdroj: profimedia.cz

Čemu se vyhnout

Dejte si samozřejmě také pozor, aby rostlina naprosto nevyschla a vy jste ji pak v zoufalství chtěli dát narychlo nadměrně napít. Je to zásadní chyba. Vánoční hvězda se sice rychle zotaví, ale její nádherné lístky začnou brzy opadávat.

Užitečný tip

Plastový nebo fóliový obal květináče, v němž se často vánoční hvězda prodává, odstraňte nebo upravte. Kdybyste to neudělali, mohli byste o květinu zbytečně přijít. Obal je nepropustný a zabraňoval by odtékání přebytečné vody po zálivce. V případě, že si obal z dekorativních důvodů ponecháte, udělejte ve spodní části otvory a dejte pod květinu misku. Voda se tak nebude zadržovat v zemině.

Zdroje: www.laidbackgardener.blog, www.zahrada.bydleniprokazdeho.cz, www.nkz.cz