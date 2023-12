Chcete si užít v posledních dnech roku 2023 vánoční hvězdy v plné kráse? Pokud se květině dostane odpovídající péče, můžete si ji užívat i v příštích letech.

Vánoční hvězda je jedním z typických symbolů vánočních svátků, která zdobí nejednu svátečně prostřenou tabuli. Pokud ji chcete mít krásnou po celé Vánoce, měli byste dopřát rostlině správné a odpovídající podmínky. Díky vhodné péči si nebudete muset vánoční hvězdu pořizovat každý rok opakovaně.

Jak správně pečovat o vánoční hvězdu se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Plant Lady Prague:

Zdroj: Youtube

Vánoční hvězda neboli Pryšec nádherný

Původem pochází rostlina z Mexika. Svým vzhledem se řadí mezi jedny z nejdekorativnějších pokojových rostlin. Kromě klasické a nejznámější verze s červenými listy si můžete pořídit i další varianty s růžovými, žlutými, broskvovými, bílými nebo oranžovými. Přestože jsou květy nenápadné, zabarvení listů dělá vánoční hvězdu naprosto výjimečnou a slavnostně působící rostlinou.

Nikdy si nekupujte vánoční hvězdu, která byla umístěná ve venkovních prostorách prodejny.

Opatrnosti nezbývá už při nákupu

Nikdy si nekupujte vánoční hvězdu, která byla umístěná ve venkovních prostorách prodejny. Když si vyberete zdravou a kvalitní rostlinu, nikdy nepodceňujte převoz domů. Jedná se o jednu z nejčastějších chyb. Vždy si nechte vybraný kus řádně zabalit, obzvlášť pokud je venku mráz a snažte se co nejrychleji přemístit rostlinu domů.

Správné umístění

Vánoční hvězdu doma postavte do lokality s dostatkem rozptýleného světla. Rostlina je velmi citlivá na průvan, a proto se takovým místům raději vyhněte. Nevhodným místem je například parapet, kam častokrát táhne a květina je ohrožena prouděním chladného vzduchu. V době květu preferuje místa, kde není horko. Pokud je vánoční hvězda vystavená přímému slunečnímu světlu, hrozí vzhledem k náhlým teplotním změnám opadání listů.

Náležitá zálivka

Pokud chcete, aby vám rostlina prospívala, dopřejte ji vždy mírně vlhký propustný substrát. Zalévejte 2x týdně. Dejte si pozor na přelití, na které reaguje opadáváním listů a hnilobou kořenů. Před každou zálivkou se pečlivě ujistěte, že vrchní část zeminy začíná vysychat. Není proto od věci pěstovat vánoční hvězdu v květináči s drenážními otvory, zajistíte tak odtok přebytečné vody. Nejlépe zalévejte odstátou vodou o pokojové teplotě. Vánoční hvězda vám bude vděčná, pokud ji budete pravidelně rosit měkkou vlažnou vodou.

Odpovídající teplota

Vzhledem ke svému původu se bude vánoční hvězdě nejlépe dařit při teplotách kolem 20 °C. V době květu vánoční hvězdy preferují chladnější teploty, tedy ideálně kolem 15 až 18 °C. V době květu je vhodné jednou za dva týdny rostlinu přihnojit tekutým hnojivem pro kvetoucí pokojové rostliny.

Vzhledem ke svému původu se bude vánoční hvězdě nejlépe dařit při teplotách kolem 20 °C.

Co po odkvětu

Jakmile vánoční hvězda odkvete, určitě ji nevyhazujte, ale postarejte se o ni i nadále. Může vám dělat příjemnou společnost po několik let. Nejprve rostlinu seřízněte zhruba na 10 cm a pak ji umístěte na světlé, chladnější místo. Do jara omezte zálivku a pak ji opět umístěte do interiéru a pěstujte běžným způsobem. Aby vám vánoční hvězda opět na další Vánoce vykvetla a zabarvila listy, je nutné ji přibližně od poloviny října pravidelně zatemňovat, a to alespoň na 12 hodin denně.

