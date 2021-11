Jak vybrat a od začátku pečovat o vánoční hvězdu, aby kvetla mnoho dalších let

Vánoční hvězda je jedním ze symbolů Vánoc. Pyšní se nádhernými, nejčastěji červeně zbarvenými květy, které dělají parádu v jakémkoli interiéru. Bohužel je tato květina citlivá na stanoviště i na zálivku. Jak o ni pečovat?

Vánoční květina

Vánoční hvězda neboli pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima) pochází z Mexika. Připomíná keř nebo menší stromek a ve volné přírodě může dorůst až do výšky několika metrů. Rostlina vykvétá v období, kdy je tma déle než 12 hodin. V mírním podnebném pásu je to tedy právě okolo Vánoc. Symbolem adventu se stala počátkem 20. století, a to nejen u nás, ale téměř po celém světě.

Jak vybrat vánoční hvězdu

Aby vám vánoční hvězda vydržela po celé adventní období a nejlépe i po celý rok, je nutné, abyste si domů přinesli zdravého jedince. Pozor si tedy dejte již v obchodě. Květina by měla vypadat svěže a měla by mít šťavnatě zelené listy, které neopadávají. Prohlédněte ji, zda není napadená nějakou chorobou či škůdcem. Při výběru se nebojte sáhnout na zeminu v květináči. Nesmí být suchá a tvrdá, ale měkká a mírně vlhká. Jelikož je pryšec velice citlivý na studený vzduch, měli byste si dát pozor i při převozu. Ještě v obchodě květinu důkladně zabalte do papíru nebo do igelitu a vložte ji do tašky. Pokud byste to neudělali, změna teplot by způsobila opadání poupat a listů.

Vánoční hvězdu vybírejte pečlivě. Zdroj: Profimedia.cz

Vánoční hvězda - péče

Jakmile jste si vybrali zdravou rostlinu a v bezpečí ji dopravili domů, je na čase jí vybrat vhodné stanoviště. Květina ocení rozptýlené světlo a teplotu kolem 22 °C. Nesvědčí jí suchý vzduch, takže ji nedávejte na parapet, který je nad radiátorem. Pokud větráte, přeneste ji do závětří. Chlad a průvan by mohl opět způsobit opadání listů.

Jak vánoční hvězdu zalévat

Opatrnost je důležitá také při zálivce. Ta je individuální. Pokud máte doma sušší vzduch, rostlině dopřejte zálivku dvakrát týdně. Měla by mít mírná, aby hvězda nestála ve vodě. Menší odrůdy zalévejte klidně každý den. Mají malé množství substrátu. Pokud listy pokojovky začnou žloutnout a opadávat, je půda příliš suchá. „Vánoční hvězda je suchomilná rostlina, a proto by se měla zalévat vrchem, ale přebytečná voda by se měla z misky asi po 20 minutách vylít,“ radí florista Josef Dušátko.

Existují různé barevné kultivary. Zdroj: Profimedia.cz

Co s odkvetlou vánoční hvězdou

Pryšec nádherný po svátcích rozhodně nevyhazujte. Je okouzlující pokojovou rostlinou a jeho zelené listy se světlými žilkami vás potěší po celý rok. Rostlinu tedy přesaďte do většího květináče a pravidelně zalévejte a hnojte jako ostatní rostliny v bytě. Jakmile se bude blížit advent, přesuňte ji do pokoje, kde máte 12-14 hodin denně tmu, případně ji zakryjte kornoutem z dvojitého novinového papíru. Nejlepší doba pro temnění rostliny je mezi pátou hodinou odpolední a osmou ranní.

