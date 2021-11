Jak pěstovat vánoční hvězdu, aby byla krásná nejen na vánoce, ale i po nich

K Vánocům patří mnoho tradičních symbolů. Jedním z nich je i nádherná a typická květina s barvami, které jsou pro vánoční čas naprosto charakteristické. Zeleno červená vánoční hvězda, jejíž správné pěstování vám zaručí, že krásně ozdobí sváteční tabuli i na Štědrý večer. Víte, jak na to?

Vánoční hvězda neboli Poinsettie (Euphorbia pulcherrima)

Nezaměnitelná květina, jejíž květ se liší od listů pouze zabarvením, pochází z Mexika. V této oblasti roste divoce jako keř či strom, který dorůstá až do výšky pěti metrů. V Evropě se stala oblíbenou pokojovou rostlinou v 50. letech 20. století. Tehdy se německým pěstitelům poprvé podařilo vyšlechtit kompaktní odrůdy v květináči s krátkým stonkem, které snesly život ve vytápěných místnostech.

Vánoční hvězda neboli Poinsettie (Euphorbia pulcherrima) Zdroj: profimedia.cz

Původ vánoční hvězdy

Nejen výrazná vánoční barva této rostliny hraje roli v její oblíbenosti právě v adventním čase, je k tomu i zajímavý příběh. Rostlina byla pojmenována po prvním americkém velvyslanci v Mexiku Joelu Roberts Peckettovi, který jí představil světu v roce 1828 během jeho objevitelské cesty po poušti v jižním Mexiku. Hvězdicový tvar rostliny má symbolizovat Betlémskou hvězdu, která je přímo spjata s křesťanskými Vánocemi. A právě proto se tato rostlina stala neoddělitelným symbolem Vánoc a do dnešní doby se používá jako slavnostní dekorace v tomto svátečním čase.

Pohádky k Vánocům patří

Jedna stará mexická legenda přispěla k příběhu, který pasoval tuto rostlinu na jeden z neopomenutelných symbolů Vánoc. Vypráví o mladé dívce Pepitě, která pocházela z chudých poměrů, a proto si na Štědrý den nemohla dovolit přinést Ježíškovi dar, jako ostatní věřící. Pepita neměla moc peněz, aby mohla ukázat Ježíši svou lásku velkým darem. Její bratranec jí dal radu, že Ježíš od ní přijme jakýkoliv dar, i kdyby to měla být maličkost. Pepita se vydala se svými pár drobnými na trh, kde nakoupila kytici plevelů, na nic okázalejšího neměla. Když přinesla svůj dar k betlému, poklekla a položila tam chudou kytici. Najednou se vánočním zázrakem květina proměnila v zářivě červenou kytici. Od tohoto magického dne se tyto jasně červené květy, známé jako Flores de Noche Buena nebo také jako posvátné noční květiny, staly symbolem Vánoc.

Vyberte si z pestré škály druhů

V současné nabídce je více než 150 kultivarů, které se liší barvou, velikostí i tvarem listů. Narazíte na červené, bílé, krémové, žluté, růžové, meruňkové, od jemně pastelových barev až po jasné odstíny, dokonce i po výrazně žíhané. Prostě poinsettie se vyskytují opravdu v mnoha barevných variacích. Vánoční hvězdy jsou k dostání i v mnoha velikostech od mini, které mají jen pár centimetrů, po značně vzrostlé i husté keříky, či malé stromkové odrůdy s metrovým vzrůstem. Ve srovnání s prvními vyšlechtěnými odrůdami jsou současné moderní kultivary o hodně odolnější a pěstitelsky méně náročné.

V současné nabídce je už více než 150 kultivarů, které se liší barvou, velikostí i tvarem listů. Zdroj: profimedia.cz

Tipy, které zaručí kvetoucí hvězdu u štědrovečerního stolu

Světlo a tma

Teď je nejvyšší čas dopřát květině trochu temnoty. Od konce října ji můžete začít dávat do tmy, alespoň na 12 až 14 hodin. Nemusí přijít do sklepa, ale stačí, když přes ni opatrně přehodíte krabici nebo neprůhledný papírový pytlík. Tím nastartujete proces kvetení a v době Vánoc budete mít o krásu postaráno. Ve městech je dokonce nutné rostlinu chránit i před nočním světlem z pouličního osvětlení, které proniká okny do bytu. Jestliže tento postup zatemňování nedodržíte, nemějte obavy, že byste poinsettii nějak ublížili. Poroste ve zdraví dál, jenom se jí listeny do červena či do jiné barvy na Vánoce nevybarví.

Vyhovující teplota a správná vlhkost

V období zabarvování dopřejte poinsettii teplotu od 16 do 21 °C a udržujte vlhkou zeminu. Ale pozor, ať ji nepřelijete! Vánoční hvězda v žádném případě nestrpí vodu, která při zalévání zůstane v misce. Kdyby se vám to stalo, je potřeba do 10 až 15 minut od zálivky přebytečnou vodu vylít. Tak šťastné a veselé s vánoční hvězdou!

Zdroje: www.express.co.uk, www.bydletsnadno.cz, www.abecedazahrady.dama.cz