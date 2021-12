Vánoční hvězda: Co dělat, aby vydržela krásná i dlouho po Vánocích

Mnoho z nás si každoročně ve vánočním období zakoupí vánoční hvězdu. Ale proč každý rok? Protože ji většina z nás není schopna uchovat do příštích Vánoc. Chcete se dovědět, jak na to?

Vánoční hvězda, tato magická a krásná rostlina, je spojena s vánočními svátky po celém světě. Každoročně se jí prodají miliony kusů! Jen tuzemští pěstitelé jich vyprodukují přes 2 miliony, které v České republice i většinově prodají.

Vánoční hvězda

Pryšec nádherný, latinsky Euphorbia pulcherrima, pochází z čeledi pryšcovitých a jeho domovinou je Mexiko a Guatemala. V těchto oblastech roste hojně jako keř, který se vyskytuje od pobřeží až po hory. Samozřejmě dobře slouží místním obyvatelům i jako okrasný keř do zahrad a parků.

Proč kvete pryšec nádherný zrovna o Vánocích? Neboť kvete v takovém období, kdy noc trvá déle než 12 hodin, a to vychází u nás přesně na předvánoční čas. Nás ale nezajímají květy, těch si možná ani nevšimnete, ale vánoční hvězdu si pořizujeme pro nádherně zbarvené listeny, které se objevují právě okolo květů. Jelikož se u nás prodávají jako hrnkové rostlinky, je jejich růst tlumen retardátory, aby nám nepřerostly přes hlavu.

Květy vánoční hvězdy jsou poměrně nevýrazné, atraktivní jsou především zbarvené listeny. Zdroj: lissa.77 / Shutterstock.com

Historie hvězdy

V Americe dostala své lidové jméno - poinsenttia (poinzénie), které "zdědila" po ministru války a později velvyslanci USA v Mexiku Joelu Roberts Poinsettovi. Možná vám vrtá hlavou, proč má taková krásná rostlina jméno po velvyslanci. Tento muž byl vánoční hvězdou nesmírně nadšen, proto ji od roku 1825 vozil z Mexika svým známým. Jednoho dne se květina dostala až do jednoho zahradnictví v Pensylvánii, kde se rozhodli pěstovat tuto nádheru ve velkém. Dobře udělali, protože si širokou přízeň lidí okamžitě získala.

První rostlinky se k nám do Evropy dostaly roku 1804, kdy byly dovezeny jako tehdy neznámý druh. Až v roce 1833 byla vánoční hvězda zařazena mezi pryšce.

V každé zemi si našla své jméno, například ve Venezuele ji přezdívají "papoušek" nebo ve Španělsku "květ Božího hodu".

Jak se o hvězdu starat

Pryšec nádherný vám bude vděčný za teplotu okolo 22 °C, nesnáší změny teplot, průvan, ani blízkost radiátoru. Umístěte ho na světlé stanoviště bez přímých slunečních paprsků. Voda na zálivku by měla být odstátá a pokojové teploty, ale to vám nepíšeme nic nového, to platí u všech pokojových rostlin. Při zalévání nenechte pod rostlinou v mističce stát vodu. Zemina by měla být neustále mírně vlhká. Občasné rosení se vyplatí zejména tam, kde je sušší vzduch. Takže zalévat pomálu, ale pravidelně!

Vánoční hvězdu můžeme doma pěstovat dlouhodobě. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Co se děje po Vánocích

Tak jako ostatní kvetoucí rostliny shazují listy, nevyhne se to ani vánoční hvězdě. Právě v tento okamžik lidé nekompromisně vyhazují rostlinu do koše. Což je škoda, protože je to absolutně normální proces!

Jestliže budete hvězdu pravidelně mírně zalévat až do jara a v druhé polovině dubna ji seříznete, pak ji můžete následně přesadit. Kupte si dobře propustnou zeminu a vyberte velikostně přijatelný květináč s dolní dírkou. S přesazením přichází i hnojení – 1x do měsíce až do září. Neustále rostlinu mírně zalévejte, substrát by nikdy neměl úplně vyschnout. V druhé půlce léta byste měli narazit na nové lístky.

Aby hvězda získala červenou barvu listenů, potřebuje zkrátit dobu osvitu. Zdroj: lorenza62 / Shutterstock.com

Aby hvězda získala červenou barvu listenů, začněte na tom pracovat zhruba 8 týdnů před vánočním časem. Většinou lidé začínají s tímto procesem v září. Od té doby hvězdu nehnojte. Najděte tmavé místo, kam budete na 14 hodin denně hvězdu umisťovat. Měla by tam být naprostá tma, dokonce i umělé světlo dělá v tomto případě neplechu. Může to být i krabice, fantazii se meze nekladou. Vánoční hvězda vám také v tomto období poděkuje za vyšší vzdušnou vlhkost. Za přibližně pět týdnů byste se měli dočkat! Krásné červené listeny! A ta radost, že jste si hvězdu dokázali vypěstovat do zářivé krásy sami? Ta je na tom možná to nejlepší!

