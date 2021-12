Opadaly listy vaší vánoční hvězdě: Mohou za to pravděpodobně škůdci

Přinesli jste si domů vánoční hvězdu, chvíli se kochali jejími krásnými barevnými listeny, ale během pár dnů zbyl v květináči jen pahýl? Můžou za to většinou škůdci! Pojďme si posvítit na toho nejčastějšího.

Poinsettia zdobí svou krásou nejeden předvánoční stůl, dokresluje svou červenozelenou barvou atmosféru Vánoc. Pryšec nádherný pochází z Mexika, kde roste jako keřík v oblasti hor i pobřeží. Většinou se prodává spíše jako hrnková rostlina, která je upravena retardátory, aby se zabránilo mohutnému rozrůstání.

Koupě vánoční hvězdy

Až půjdete pro letošní kousek do obchodu, pečlivě si rostlinu prohlédněte. Nesmí mít ani náznak napadení škůdcem, být nahnilá, plesnivá, nesmí být přelitá nebo naopak suchá.

Nevybírejte hvězdu v obchodě, kde je příliš blízko dveří nebo na venkovním tržišti, neboť tato rostlina snadno nastydne.

Hvězda musí vypadat vitálně, listy musí sedět pevně na stonku.

Z obchodu si svůj úlovek odnášejte zabalený (nejlépe do několika vrstev papíru a igelitky), aby vám teplotními šoky neopadaly listy.

Vánoční hvězdu pečlivě vybírejte! Zdroj: Leena Robinson / Shutterstock.com

K čemu slouží listeny?

Listeny jsou speciálními listy, které se od ostatních listů odlišují třeba barvou, ale i tvarem a velikostí. A má to vcelku logický důvod. Přilákat opylovače! V našem případě rostlina přilákala milióny lidí, aby si jí v tento krásný čas vystavili doma. Pokud se podíváte doprostřed hvězdy, uvidíte pravé květy, které mají červenou a žlutou barvu.

Když listy žloutnou a opadávají

Nažloutlé listy svědčí o problému v kořenovém balu. Nejčastěji se jedná o poškození důsledkem přelití. Vánoční hvězda vám odpustí občasné vynechání zálivky, s tím se vypořádá vcelku snadno, ale s čím se nevyrovná, je přílišná zálivka. Hvězdu zalévejte raději velice střídmě jednou za 3 dny.

Prokleté molice!

Molice jsou jedny z nejčastějších škůdců na vánoční hvězdě. Jakmile se venku ochladí, molice zavítají do našich obydlí s vidinou jídla. Jedná se o okřídlený hmyz, který se živí šťávou z rostlin (venkovních i pokojových). Napadení molicemi poznáte tak, že na spodní straně listu naleznete lepivou hmotu (často je na nich i černá barva - plíseň). Při drknutí do květiny se molice rozletí do všech stran. Prevencí před tímto otravným hmyzem je pravidelná kontrola rostliny. Pokud neodhalíte invazi molic včas, při přemnožení se jich velice těžce zbavuje! Pak je lepší rostlinu raději zlikvidovat a pořídit si novou, aby vám molice nenapadly ostatní rostliny v domácnosti.

Při správné péči může vánoční hvězda zdobit váš byt po celý rok Zdroj: Katia Seniutina / Shutterstock.com

Když opadávají spodní listy

Jestliže hvězda začne shazovat spodní zelené listy, nejspíš ji máte na špatném stanovišti, kde je na ni příliš studený vzduch nebo je v průvanu. A tyto podmínky nebetyčně nesnáší!

Skvrny a hnědé okraje listů

Nahnědlé skvrnky a okraje listů značí nedostatečnou výživu. Po koupi rostliny se vám to nestane, substrát je obohacen o důležité živiny, ale později k tomu dojít může. Postačí, když začnete vánoční hvězdu pravidelně 1x do měsíce hnojit.

Zdroje: www.express.co.uk, www.nkz.cz, www.receptyprimanapadu.cz