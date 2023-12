Chcete mít na vánoční tabuli originální a stylovou dekoraci? Vyrobte si jednoduchou, ale krásnou vánoční hvězdu z ubrousku!

Vánoční hvězda je krásná a elegantní dekorace celého adventního období a nemusíte ji mít doma pouze v podobě živé květiny. Můžete si ji jednoduše poskládat z ubrousku. Získáte tak nejen zajímavou výzdobu na slavnostní tabuli, ale lze ji zavěsit i do prostoru nebo na domovní dveře. Jistě půjde o příjemně strávený kreativní čas, kdy se s vámi do tvorby vánoční hvězdy pustí s radostí i malé děti.

Na jeden z postupů výroby ubrouskové hvězdy se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Afternoon Creations:

Zvolte si svůj styl

Než začnete vánoční hvězdu vyrábět, zvolte si odpovídající materiál dle vaší celkové vánoční výzdoby. Také si předem rozmyslete, zda bude hvězda součástí dekorace tabule nebo ji použijete v jiných místech. Dle toho zvolte druh papíru. Na stůl jsou samozřejmě vhodné ubrousky, ale pokud potřebujete, aby byla dekorace odolnější, lze využít i tvrdší papír.

Hvězda z ubrousku

Nejprve si vybraný ubrousek rozložte na rovném povrchu a přeložte jeho dva krajní okraje podélně ke střední ose. Následně přeložte stejným způsobem dvě kratší strany vzniklého obdélníku a opět je rozložte. Vzniknou vám přehyby, které slouží jako značky.

Pak ubrousek dle těchto značení vyskládáte do tzv. harmoniky. Její okraje pak vyskládáte do jednotlivých trojúhelníčků, a to z obou stran ubrousku. Nakonec uchopte prsty krajní části, spojte je a vyskládaný ubrousek opatrně roztáhněte. A vánoční hvězda je na světě!

Hvězdy z dortové krajky.

Hvězda z dortové krajky

K výrobě jedné ozdobné papírové hvězdy budete potřebovat 3 krajkové dortové ubrousky. Postup výroby je poměrně podobný jako ten výše uvedený. Nejprve složte každý z ubrousků do harmoniky a pak jej přeložte napůl. Špičkami je sestavte k sobě a svažte nití. Jednotlivé okraje všech ubrousků potřete lepidlem a pevně je k sobě připevněte.

Hvězda z papírových sáčků.

Hvězda z papírových sáčků

I výroba této hvězdy je jednoduchá. Budete potřebovat tak 10 až 15 obyčejných svačinových sáčků. Nejprve začněte tím, že k sobě přilepíte sáčky, a to v místech jeho dna, tedy pevného spoje. Vždy, když nanesete lepidlo, přiložte druhý sáček přesně na ten první, v místě lepení přitlačte a pokračujete stejným způsobem, dokud nemáte všechny sáčky přilepené.

Vytvoříte tak harmoniku, kterou lze ozdobit nejen prostříháním, ale i polepením třpytek, korálků či větviček. Horní části sáčků sestřihněte do tvaru špičky, abyste dosáhli požadovaného tvaru hvězdy. Nakonec sáčky roztáhněte a slepte první a poslední díl lepidlem.

Zdroje: www.denik.cz, www.blesk.cz, www.dumazahrada.cz