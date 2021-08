Vánoční kaktus a péče o něj: Jak se starat, aby pravidelně kvetl?

Vánoční kaktus je oblíbenou dekorací v české kotlině už po staletí. Pamatujete si, co vám babička kladla na srdce, aby vám vánoční kaktus krásně kvetl a zdobil během svátků? Není to nic těžkého a krásně kvetoucí vánoční kaktus za to stojí!

Vánoce i manželské štěstí

Počínaje 19. stoletím se české dívky odcházející s novomanželem z domova neobešly bez řízku vánočního kaktusu. Z rodné chalupy si jej odnášely i mladé ženy na venkově, protože vánoční kaktus natolik zdomácněl i v chudších oblastech a stal se zde součástí tradic. Pěkně zakořeněný řízek kaktusu měl symbolizovat dobré manželství a každé Vánoce navíc ozdobil domov krásně barevnými květy.

Vánoční kaktus můžeme pěstovat více let. Zdroj: Alie04 / Shutterstock.com

Epifytní kaktus na vánoční stůl

I když se vánoční kaktusy zabydlely v našich domácnostech. Původem jsou z Brazílie, někdy je uváděn i Ekvádor. Patří mezi epifyty, což znamená, že rostou v korunách stromů jen v ohybech větví ve vysokých patrech pralesa. Zde ve výškách jsou opylovány především kolibříky. Dřívější rozšířené označení celého rodu Zygocactus se dnes již nepoužívá. Věda nám poskytla nové informace o tom, jak by měly být podobné kaktusy rozřazeny. Proto se dnes setkáte s označením Schlumbergera.

Růstové období vánočních kaktusů začíná v dubnu a končí zhruba v září. V tomto období rostlinám vyhovuje bohatá zálivka i přihnojování. Nevadí jim ani vyšší teploty, ale mimo přímé slunce. Všechny epifyty totiž rostou v přítmí vyšších stromů pralesa, a proto jim vyhovuje spíš rozptýlené světlo.

Aby vám na Vánoce kaktus vykvetl

Víte, jak na to? Právě období následující po bohatém růstu je důležité pro bujné kvetení v zimních měsících. Od září do listopadu by měly mít vánoční kaktusy klid. Rostliny budou potřebovat nižší teploty, ale ne mráz. Také opravdu nepatrnou zálivku a rozhodně ne hnojení. Pokud chcete kaktusu dopřát podmínky téměř brazilské, pak jej můžete rosit, případně jinak zajistit vyšší vzdušnou vlhkost a nechat jej ve velmi tmavém koutě. Ideální teplotou pro klidové období je zhruba 14 stupňů Celsia.

Vánoční kaktusy (Schlumbergera) se nabízejí v různých barvách květů.. Zdroj: ElenVik / Shutterstock.com

Nesahat! Kvetu.

Když nasadí na květ, dovolí vám zálivku častější a teplotu vyšší. Nepřežeňte to! Rychlým přemístěním do tepla a sucha vám mohou květy opadat. Teplota by neměla překročit 20 stupňů i rosení je vhodné, ale snažte se nepotřísnit květy. Během kvetení můžete mírně přihnojit, nejlépe speciálními hnojivy na kaktusy nebo jen velmi zředěnými fertilizačními prostředky bez obsahu vápníku. Neměňte stanoviště a zbytečně nemanipulujte s květináčem.



