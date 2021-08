Vánoční kaktus a péče o něj: Jak se starat, aby pravidelně kvetl?

Vánoční kaktus není jen symbolem vánočních svátků, ale je to velmi atraktivní pokojová květina, která vám doma udělá velkou parádu po celý rok. Přesto si milovníci této rostliny přejí, aby vykvetl na Štědrý den a podpořil sváteční atmosféru láskyplného období. Jak ovlivnit jeho kvetení a mít jistotu, že bude dekorovat váš byt svými nádhernými květy?

Vánoční kaktus (Schlumbergera truncata) si můžete pořídit i pod názvy Epiphyllum nebo Zygocactus. Nádherně kvetoucí a poměrně nenáročná pokojová rostlina pochází z deštných pralesů Střední a Jižní Ameriky a je velmi atraktivní i v době, kdy nekvete. Zasluhují se o to bohatě se větvící ploché článkové stonky se zubatými okraji.

Když mu dopřejete tu správnou péči, obsype se na přelomu podzimu a zimy poupaty. A do Vánoc se vám promění v nádherné trubkovité květy s vyčnívající bliznou a zpět ohnutými korunními plátky, které mohou mít díky šlechtění nejen tradiční červenofialovou barvu (Zygocactus truncatus), ale i různé odstíny růžové, červené, fialové nebo bílé či žluté.

Květy kaktusu mají nádherné trubkovité květy s vyčnívající bliznou a zpět ohnutými korunními plátky. Zdroj: profimedia.cz

Co ovlivňuje jeho dobrý růst a květ?

Země jeho původu vlastně předurčují nároky tohoto typu kaktusu na pěstování. Jedná se především o teplotu, vlhkost a dobu denního světla. Právě tyto faktory jsou důležité pro nasazení na květ. V pralesích je totiž doba osvitu poměrně krátká, a tak se vánoční kaktus řadí mezi takzvané krátkodenní rostliny. Ty potřebují k životu dobu osvitu menší než dvanáct hodin a probouzejí se ke květu až v druhé polovině roku, kdy se dny začínají krátit.

Dejte mu ideální podmínky

Vánočnímu kaktusu dopřejte místo v chladnější místnosti, kde se teplota bude pohybovat nejlépe v rozmezí mezi dvanácti až patnácti stupni Celsia. Jakmile teplota překročí dvacet dva stupňů, bude kaktus výborně růst, ale květů se nedočkáte.

Nemáte v bytě nějakou chladnou chodbu nebo jinou místnost s nízkou teplotou a s dostatkem denního světla? Nevadí! Stačí postavit kaktus do meziokenního prostoru. Ale dejte pozor! Jen tam, kam nedopadají přímé sluneční paprsky. Přímé slunce mu nedělá dobře, takže nejlepší je severní okno. Jestliže jsou okna vašeho domova orientována na východ, můžete to udělat tak, že rostlinu umístíte k oknu, ale mějte neustále stažené žaluzie. Nemusí být zatažené úplně, ale tak, aby alespoň trochu bránily přísunu světla.

Buďte obezřetní a dotáhněte péči do konce

Určitě nepodceňte dobu, kdy začne mráz, ten totiž kaktus nesnáší a mohl by mu uškodit. V meziokenním prostoru ponechte rostlinu až do vývinu poupat. Jakmile je totiž přenesete do tepla, začnou se poupata rychle rozvíjet a květy budou v teple brzo uvadat. O všechnu parádu byste tak mohli přijít dřív, než chcete. Vánoční kaktus má raději vlhčí vzduch, v místech, kde je sucho poupata opadávají. Třetím nejdůležitějším faktorem úspěchu, vedle teploty a světla je dobře časovaná zálivka. V době růstu, což je od března do července, vyžaduje pravidelnou střední zálivku. Tak od poloviny srpna zalévání snižujte, a to až do období, kdy se začnou vytvářet poupata. V tuto chvíli nastane čas, kdy se zase vraťte k normálnímu přísunu vody. Jen to nepřehánějte a dejte si pozor, abyste kaktus nepřemokřili. Zrovna na to je květina velmi citlivá a mohly by jí uhynout kořeny. Po odkvětu zálivku opět zmírněte.

Vánoční kaktus přesaďte tak jednou za dva až čtyři roky. Zdroj: profimedia.cz

Jak udržet kaktus stále při síle?

Jakmile kaktus shodí své květy, potřebuje vaši péči i nadále. A není to nic složitého! Vyžaduje teploty kolem dvaceti dvou stupňů a velmi mu prospěje, když ho dáte během léta třeba na balkon či terasu. Dejte ho jen tam, kde bude chráněný před přímým sluncem a deštěm.

Ani hnojit květinu moc nemusíte, dokáže dobře prospívat i bez něho, když bude pravidelně přesazován. Po nějaké době můžete přihnojit až dobře zakořeněné rostliny. Použijte slabý roztok hnojiva tak jednou za čtrnáct dní. Ovšem pouze jen v období vegetačního růstu.

Vánoční kaktus přesaďte tak jednou za dva až čtyři roky, a to až když se nevejde do původního květináče. Nejvhodnější to je počátkem března, než začne vegetativní období. Vyhovuje mu směs listovky, rašeliny, drnovky nebo pařeništní zeminy. A pozor! Nemá rád vápník, takže by se neměl vyskytovat ani v zemině, ani v hnojivu.

