Jak donutit vánoční kaktus, aby bohatě vykvetl a zůstal dlouho krásný?

Exoticky vypadající kaktus, který kvete zvonkovitými květy zrovna v době Vánoc, se stal oblíbeným symbolem zimních svátků. Máte doma taky jeden, ale stále se mu nechce kvést? Zkuste mu pomoct.

Původní domovinou vánočního kaktusu (Schlumbergera, starší název Zygocactus truncatus) jsou deštné pralesy tropické Brazílie. Roste převážně na stromech jako epifyt. Vyhledává stinná místa a vysoké procento vlhkosti. Díky křížení dnes můžete sehnat kultivary nejrůznějších barev. Domov vám oživí květy bílé, žluté, oranžové, fialové a červené barvy.

Vánoční kaktus - kvetení

Aby kaktus vykvetl, měly by být splněny tři důležité podmínky. Teplota, vlhkost a doba osvitu. Vánoční kaktus totiž patří mezi takzvané rostliny krátkého dne. Impuls k nasazení květů dostane až tehdy, kdy je doba osvitu kratší než 12 hodin.

Jakmile budou poupata asi 2 mm velká, přemístěte rostlinu do místnosti, kde je teplota okolo 20 °C. Zdroj: Lussin/Shutterstock.com

Květy na svátky

Aby vánoční kaktus vykvetl okolo Štědrého dne, měli byste mu dopřát předvánoční odpočinek a klid. Obecně je tato doba stanovená na 6-8 týdnů. Dnes jsou však rostliny vyšlechtěny tak, že jsou mnohem rychleji přizpůsobivé. Proto „neházejte flintu do žita" a zkuste svou rostlinu jemně donutit, aby vykvetla.

Temno a chlad

Klidové období by mělo probíhat v temnu a chladu. Proto kaktus přemístěte do místnosti se zataženými žaluziemi, do chodby nebo sklepa s malým okýnkem, kde se teplota pohybuje mezi 12-16 stupni Celsia. Zálivku omezte na minimum. Nyní mu bude stačit mírná závlaha jednou za 14 dní, když je zemina úplně vyschlá. Vánoční kaktus ocení vlhký vzduch, proto ho každý den roste rozprašovačem. V tomto režimu ho nechejte do té doby, než se začnou objevovat poupata.

Rozkvetlý vánoční kaktus

Jakmile budou poupata asi 2 mm velká, přemístěte rostlinu do místnosti, kde je teplota okolo 20 °C a začněte ji zalévat jednou týdně. V této době můžete kaktus také přihnojit hnojivem bez vápníku. Ideální jsou přípravky přímo určené na kaktusy. Vánoční kaktus je citlivý na jakékoli změny, proto ho v době nakvétání již nikam nepřemisťujte, zbytečně s ním neotáčejte a neposouvejte ho. Pokud začnou poupata nebo květy opadávat, je v místnosti příliš suchý vzduch. Kaktus tedy začněte znovu rosit. Vodu však neaplikujte přímo na květy, mohly by se na nich objevit nevzhledné hnědé skvrny.

Pokud začnou poupata nebo květy opadávat, je v místnosti příliš suchý vzduch. Zdroj: TSViPhoto/Shutterstock.com

Jak se postarat o vánoční kaktus po odkvětu

Jakmile rostlina odkvete, zhruba po měsíci ji můžete prořezat. Omezte také zálivku na jednou za 14 dní a hnojení. Květináč můžete přemístit opět na původní stanoviště. Kaktusu se nejlépe daří v polostínu na severním nebo západním okně. V období od května do září ho můžete přestěhovat do polostínu na zahradu nebo na balkon. Letnění pomůže násadě květů v dalším roce.

