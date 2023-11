O vánočním kaktusu říkaly už naše babičky, že je ochráncem manželství. Navíc symbolizuje nový život a na rozdíl od jiných rostlin, kvete právě v období Vánoc. A jak se o tuto květinu starat, aby krásně kvetla v ten pravý čas a dlouho?

Vánoční kaktus se stal oblíbenou dekorací už v 19. století, kdy byl přivezen z tropických deštných pralesů v Brazílii. Je typický svými krásnými květy v růžových až červených barvách a svůj název získal právě díky tomu, že nás jimi potěší o zimních svátcích. Nemusíme si tedy domácnost vyzdobit jen známou vánoční hvězdou a můžeme tentokrát udělat obměnu. Překvapí vás, jak je poměrně snadné tuto rostlinu pěstovat.

Jak na vánoční kaktus, aby byl spokojený? Odpoví video z youtubového kanálu Garden Answer:

Vánoční kaktus ochrání vaše zdraví a předpoví budoucnost

Kolem pěstováním této rostliny v průběhu let vzniklo hned několik pověr. Mezi ně patří například jedna, která říká, že když kaktus rozevře květy okolo Silvestra, může se její majitel těšit na lásku a blahobyt, který ho v následujícím roce čeká. Když novomanželům kaktus vykvete předčasně je to prý zase znamení toho, že je čeká radostná událost v podobě nového přírůstku do rodiny. Proto by se kvetoucí kaktus nikdy z ložnice neměl odnášet. Od vánočního kaktusu si můžeme slibovat i vyčistění zlé energie, v důsledku čehož by se naší domácnosti měly vyhýbat hádky, nemoci i špatné nálady. Jsou to sice jen pověry, ale za zkoušku to stojí, nemyslíte?

Jaké je ideální stanoviště?

Péče o vánoční kaktus není nijak náročná, ale přesto bychom měli dbát na to, aby prosperoval. Říká se totiž, že čím lépe se mu bude dařit, tím více se bude dařit i rodině, které kaktus patří. Nevystavujte tedy kaktus velkým teplotním změnám ani přímému slunci, aby se jeho listy nespálily. Ideálním by tedy mělo být nějaké světlé místo, které je dostatečně vzdálené od topení a nedopadají tam ostré sluneční paprsky. Jestliže kaktus ne a ne kvést, je možné, že je na něj příliš teplo a měli bychom zvážit umístění do chladnější místnosti.

Vánoční kaktus

Potěšíme ho rosením listů

Také musíme mít na paměti, že kaktus ocení vyšší vlhkost, a tak bychom ho měli čas od času potěšit rosením listů, jinak se může stát, že mu začnou opadávat poupátka a květy. Ačkoli se jedná o kaktus, měli bychom dodržovat i pravidelnou zálivku, ale pozor abychom kaktus nepřemokřili. Vody tedy klidně můžeme nalít více, ale znovu zaléváme až v momentě, kdy je vrchní část půdy už suchá.

Pozor, ať nesáhnete vedle

Odrůd těchto kaktusů je mnoho, a tak si musíme dát pozor, abychom si domů nepřivezli jiný než ten, který kvete právě na Vánoce. Když si totiž přivezeme "špatný", na květy si počkáme třeba až do konce března. Poznáme je jednoduše podle barvy – ty opravdu vánoční totiž kvetou růžově a červeně.

