Vánoční kaktus není jediný: Další vánoční květiny, které můžete pěstovat

Myslíte si, že sváteční náladu vylepší jen kvetoucí kaktus a vánoční hvězda? Nádherně kvetoucích květin, které ozvláštní každou domácnost právě na Vánoce, je mnohem víc. Máte je? Znáte je? Které květiny vykouzlí neopakovatelnou atmosféru u vás doma?

Vánoční růže pro každý domov

Vánoční růži čili pryšec nádherný není třeba představovat. Je rozhodně jednou z nejprodávanějších květin, které koncem roku ozvláštní domovy. Červená ale i bílá varianta jsou ideálními barevnými variacemi pro vánoční svátky. Většina z nás bohužel nedokáže vánoční růži udržet při životě po zbytek roku. Vánoční růže se mají pěstovat podobně jako orchideje. Milují rozptýlené světlo i vzdušnou vlhkost. Pokud je budete zalévat měkkou odstátou vodou, budou jen rády.

Domovy naši prababiček zdobily vánoční kaktusy

Vánoční kaktusy mají u nás až nečekaně dlouhou tradici pěstování. Kaktus je třeba na svátky správně připravit, aby kvetl. Nejdůležitější je pro jeho kvetení vhodná teplota, a to mezi dvanácti až patnácti stupni. Kaktusu vadí i přímé světlo. Nepřehánějte to ani se zálivkou. Zemina musí vždy dobře vyschnout, než jej znovu zalejete.

Vánoční kaktus bohatě kvete Zdroj: Shutterstock.com / steamroller_blues

Pěstujte amarylis

Amarylis čili hvězdník nebo také amarylek je cibulovina, která vykvétá jen jednou za rok, ale její květy jsou skutečně velkolepé. Je to poměrně velká rostlina a přípravu na vánoční kvetení je třeba načasovat. Cibuli v květináči přemístěte do míst s teplotou okolo šestnácti stupňů a zalijte. S další zálivkou počkejte až do okamžiku, kdy se objeví listy i dutý květní stvol. Amarylis dokáže kvést až dva týdny, ale aby květy vydržely. je potřeba jej přemístit do chladné chodby, kde však neklesá teplota pod deset stupňů Celsia.

Květy hvězdníků jsou pro Vánoce typické. Zdroj: Jeri Bland / Shutterstock.com

Pěstujete si symbol Vánoc v předzahrádce?

Cesmínu znají všichni, aniž by věděli, že jde právě o ni. Cesmína je typickým vánočním motivem. Neobvykle vykrajovanými pevnými a lesklými listy a krásnými červenými kuličkami zdobí cesmína téměř každé vánoční aranžmá i malovanou pohlednici. Pěstuje se venku, často jako živý plot nebo zdobný keř, který skutečně těší celý rok. Pokud pěstujete cesmínu, rozhodně si s ní ozdobte i domov. Cesmína je prostě symbolem Vánoc.

Jmelí by mělo ozdobit každý sváteční domov

Další typickou dekorací je jmelí. Málokterý parazit je tak populární jako právě jmelí! Myslím, že je zbytečné sáhodlouze se o této klasické připomínce vánočních svátků rozepisovat. Určitě se jako každý rok objeví na trzích i v květinářstvích, kde si budete moci vybrat ze zelené i zlacené verze. Pokud bydlíte nedaleko lesa nebo máte vlastní borovice, jedle či topoly, možná máte i své vlastní jmelí.

Jmelí možná parazituje i na stromech ve vašem okolí. Zdroj: ChWeiss / Shutterstock.com

Klíman směle nahradí cesmínu

Znáte klíman? Ardisia crenata neboli klíman vroubkovaný je rostlina, kterou lze v našich podmínkách pěstovat v přenosné nádobě. V zimních měsících vyžaduje teplotu okolo patnácti stupňů a na svátky zpestří každý interiér. Vzhledem se vzdáleně podobá cesmíně, ale jeho listy i plody jsou maličko jiné. Červené kuličky plodů připomínají korálky a i pevné zelené lístky jsou velmi zdobné.

Vypěstujte si doma květy jako obláčky barev

I brambořík může v zimě krásně kvést. Můžete si vybrat z různých barevných variant, ale při jeho pěstování v domácnosti mu musíte vyjít vstříc vhodnými podmínkami. Ideální teplotou je šestnáct stupňů a čerstvý vzduch, nikoliv však průvan. Brambořík vyžaduje zálivku do misky a půda by neměla vysychat.

Bramboříkům svědčí chlad. Zdroj: Shutterstock.com / Vorotylin Roman

Nezvyklá vánoční exotika

Na Vánoce vás můžou kvetením potěšit i azalky. Je to sice pohled jako z jiného světa, ale rozkvetlá azalka rozhodně upoutá pozornost a stane se středobodem vaší domácí džungle. Azalky milují pravidelnou zálivku, dostatek světla a chladnější stanoviště. Půda jim vyhovuje s nižším pH čili kyselá, a dokonce vyžadují i konkrétní květináč. Azalkám se nejlépe daří v mělkých širokých nádobách, jelikož se jejich kořenový systém rozpíná do stran.

