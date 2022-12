Většina lidí se neumí správně postarat o živý vánoční stromek: Děláte tyto chyby

Štědrý den se úprkem blíží, a kromě shánění dárků a pečení cukroví je čas pořídit si i vánoční stromek. Pokud holdujete živému, který provoní celý byt, zkuste mu dopřát takové podmínky, aby vás těšil co nejdéle a zbytečně brzy neopadal. Dejte si proto pozor na zásadní chyby.

Vánoční stromek je tradiční symbol Vánoc, který přináší radost a navozuje idylickou a voňavou atmosféru. Pokud dáváte přednost živému stromku před tím umělým, jistě jste si všimli, že jejich prodej již dávno začal.

Na mnoha prodejních místech naší republiky se začaly kupit tisíce jedlí, smrků či borovic. Pokud si chcete vánočního stromku užívat až do svátku Tří králů, kdy se má odstrojit, máme pro vás pár užitečných rad, jak se o něj správně postarat.

Nekupujte stromek na poslední chvíli

Pokud si vánoční stromeček pořídíte s několikatýdenním předstihem, budete mít možnost pestrého výběru. Nepodléhejte proto mylné myšlence, že je lepší koupit stromek až těsně před Štědrým dnem, aby vám brzy neopadal.

Pokud chcete, aby vám vánoční stromeček vydržel krásný co nejdéle, v žádném případě jej nenoste domů do vytopeného bytu. Zdroj: shutterstock.com

Tomu můžete předejít mnoha vychytávkami, které se brzy dozvíte. Když budete nakupovat včas, nepřipravíte se o ty nejkrásnější a zdravé kusy. A hlavně myslete na to, že ať už si stromeček pořídíte začátkem prosince, anebo den před Vánoci, stejně byl každý z nich uříznutý v podobné době.

Stromek ocení chlad

Pokud chcete, aby vám vánoční stromeček vydržel krásný co nejdéle, v žádném případě jej nenoste domů do vytopeného bytu. Dopřejte mu buď místo pod pergolou, na balkónu či terase, anebo v chladné místnosti. Naprosto ideální je teplota kolem nuly. Zbytečně nerozvazujte svázané větve, později budou držet lépe tvar.

Odříznout kůru a pak kbelík s vodou či pískem

Stejně jako každá rostlina, potřebuje i uříznutý stromek dostatek vláhy. Aby mohl stromek lépe nasávat vodu, ořízněte nejprve v jeho spodní části kůru a pak ho postavte do kbelíku s vodou. Můžete k tomu využít stojánek, anebo použijte větší cihly či kameny, kterými kmen ve spodní části obložíte. Díky tomu se neznehodnotí větve stromku.

Vodu v nádobě pravidelně kontrolujte a měňte, neměla by nikdy zamrznout. V takovém případě stromek přemístěte na bezpečné místo. Stromek lze umístit i do kbelíku s vlhkým pískem, který vlastně simuluje funkci substrátu. Díky tomu, že zůstane dlouho navlhčený a nevadí ani jeho promrznutí.

Ze všeho nejlepší je umístit stromek do stojanu, kam je možné dolévat vodu. Zdroj: Georgy Dzyura / Shutterstock.com

Postupný návyk na teplo

Vánočnímu stromečku prospěje postupné střídání teplot. Jakmile se bude blížit den, kdy budete chtít stromeček umístit domů, začněte jej postupně zvykat na zvyšující se teploty. Je to z důvodů teplotního šoku, který by mohl snadno nastat. Nejprve stromek přemístěte na studenou chodbu či do garáže nebo dílny a až po pár dnech do vytopené místnosti.

Nenechávejte stromeček doma bez vláhy

Ze všeho nejlepší je umístit stromek do stojanu, kam je možné dolévat vodu. Není ani od věci jedenkrát za den stromek orosit pomocí rozprašovače.

