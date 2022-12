Tyto vánoční stromky neopadávají ani v suchu a teple: Vybírejte správně

Jaký stromek vybrat, ale hlavně jak se o něj postarat, aby neopadal? Každoroční nákup vánočního stromku nemusí být starost, ale jen radost.

Vyberte ten nejkrásnější vánoční stromek

Chcete poradit s výběrem stromku? I když v českých domácnostech zdobí stromky většinou jen poměrně krátkou dobu, i během dvou týdnů od Štědrého dne do Tří králů některé z nich stihnou opadat.

Ne všichni však dodržujeme tradici zdobení a vystavení stromku až v předvečer štědrého dne. Jak tedy vybrat takový stromek,který bude zdobit co nejdéle?

Podívejte se na toto krátké video, ve stručnosti vám napoví, nač myslet při výběru:

Na výběr jsou tři možnosti vánočních stromků

Všichni vědí, že na výběr máme ze tří variant. Umělý stromek, živý řezaný nebo živý v květináči. Je jen na vás, kterou variantu zvolíte, vše má svá pro i proti, a to nejen co se týče estetiky a příjemné vůně dřeva, ale také ekologičnosti.

Také je dobré vědět, že dnes si můžete koupit vánoční strom online na stránkách hobby marketů či různých dalších velkých prodejců. Obchodní domy pro kutily vám dají také vybrat z živých řezaných, pěstovaných v kontejneru a umělých stromků.

Picea pungens neboli smrk pichlavý má nádhernou barvu, proto se mu také říká stříbrný. Zdroj: Profimedia

Řezané živé stromky

Pokud zvolíte živý řezaný strom, který má u nás dlouhou tradici a je považovaný za standard, na tržnici a v prodeji najdete smrčky, borovice a jedle.

Smrk je sice pěkný, ale od přírody je uzpůsobený tak, že prostě odpadá nejrychleji, zatímco borovice nevyhovuje každému, ale zase vydrží opravdu dlouho pěkná. Zmíněné dva jehličnany jsou často původem od nás.

Borovice černá má dlouhé jehličí, ale málo větví a působí trochu hole. Zdroj: Shutterstock.com

Mezi krásné a trvanlivé jehličnany patří však také kavkazské jedle, které jsou nepichlavé, huňaté a vzrůstem velmi pěkné a také jejich jehličí dobře drží. Připravte se na to, že ceny takové jedle, která bývá také označována jako dánská, se pohybují od 400 do 4500 Kč podle velikosti, tj od 110 cm do 450 cm. Počítejte však také ale s balným či dopravou.

Tyto jedličky, které jsou velice oblíbené, pochází především z Dánska, což může být pro některé z nás také kritériem v rozhodování o koupi.

Kavkazská neboli dánská jedle je krásný vánoční stromek. Zdroj: Profimedia

Jak to udělat, aby stromek neopadal

Ať už si vyberete nádherný, ale pichlavý smrk stříbrný, rozsochatou borovičku nebo ztepilou jedli, o vánoční stromek se musíte také postarat. Obecně platí, že všem stromkům vyhovují nižší teploty, tedy balkon nebo chodba. Stromek nevystavte teplotnímu šoku a vyšším teplotám jej navykejte postupně.

Pokud nebudete stromek hned zdobit a vystavovat, postarejte se zatím o nejlepší možné podmínky i dostatek vláhy. Stromek trochu zkraťte, protože nový řez lépe absorbuje vláhu a nezbavujte strom kůry. Postavte jej do kyblíku s vodou a výživou pro stromky, pokud jste ji k nákupu dostali. Nabídněte stromku dost vody, může totiž vypít až několik litrů.